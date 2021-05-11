Destici: "(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır" - Son Dakika

Destici: "(Mescid-i Aksa'ya saldırılar) Dünyadaki bütün Müslümanlara yapılmış saldırılardır"
11.05.2021 17:03
Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aracıyla gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamalar ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara...
Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aracıyla gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar
BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamalar ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti.
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