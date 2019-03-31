Destici: Milletimizin Sözü Başımızın Tacıdır

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da oyunu kullandı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da oyunu kullandı. Destici, "Artık söz milletin, sözü de bizim başımızın tacıdır" dedi.



Mustafa Destici, eşi Şükriye, kızı Özgül Hilal ve oğlu Alperen Destici ile birlikte Keçiören Uygur Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oyunu kullandı. Destici, 3226 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Destici, "İnşallah huzur içinde bu seçimleri tamamlarız. Artık söz milletin, sözü de bizim başımızın tacıdır. Bugün yerel seçimleri yapıyoruz, yerel yöneticilerimiz seçilecek. Bu yerel seçimlerde ilk defa yasal olmasa da ittifaklar yapıldı. Bunların sonuçları da merak ediliyor. İnşallah hayırlısı olur" dedi.



BBP olarak yoğun bir süreç geçirdiklerini ifade eden Destici, "Bu süreçte bütün teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza, Alperen ocaklarımıza, kadın kollarımıza ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Bugünü de hayırlısıyla, kardeşçe, huzur içinde, gönül birlikteliği içerisinde tamamlayacağız. Bugün burada gördüğüm hava milletimiz gayet sakin, gayretli bir şekilde, vakur, birlik içinde oylarını kullanıyorlar. Türkiye'nin artık bir huzura ihtiyacı var" diye konuştu.



- Ankara

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