Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını...
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:44 Kaynak: AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması
Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı. Destici namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. -1-
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