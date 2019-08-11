Son Dakika Haberleri: Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
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Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması
Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı. Destici namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. -1-
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:44 Kaynak: AA
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