Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekilerin Taceddin Dergahı'na gelmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vatandaşlarla bayramlaşması

Destici'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etmesi ve dua okuması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Taceddin Dergahı'nda kıldı. Destici namazın ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. -1-

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

Son dakika! Devlet Bahçeli: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yok

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Anadolu'nun ilk camisi, bayram namazı nedeniyle doldu taştı