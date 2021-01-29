Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
29.01.2021 13:03
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustada Destici'nin Muhsin Yazıcoğlu'nun mezarına karanfil bırakması Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve divan üyeleri, partilerinin 28'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustada Destici'nin Muhsin Yazıcoğlu'nun mezarına karanfil bırakması
Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve divan üyeleri, partilerinin 28'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.
Destici ve divan üyeleri Yazıcıoğlu'nun kabrine 28 adet gül bıraktı.
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