DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

12.05.2021 13:39

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda bulunun kabrini ziyaret ederek, dua etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda bulunun kabrini ziyaret ederek, dua etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti yöneticileriyle birlikte, Ramazan Bayramı arifesinde, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, mezara karanfil bırakıp, Kuran-ı Kerim okudu. Kabir ziyaretinin ardından açıklama yapan Destici, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının devam ettiğini belirterek, "Bir taraftan Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken diğer taraftan Filistin için kalbimiz kan ağlıyor. Çünkü terörist ve Siyonist İsrail devletinin sistematik bir şekilde onlarca yıldır sürdürdüğü işgal girişimi ve saldırılar devam ediyor. İsrail hem işgale hem katliama devam ediyor. Maalesef 'hür dünya' dediğimiz dünya da bunları seyrediyor. İsrail'in Filistin'in tamamını işgal etmeden durmayacak gibi bir kararlılığı var. Öbür taraftan Mescid-i Aksa'yı Müslümanlardan alma gibi sinsi bir planı ve oyunu var" dedi.

'MESCİD-İ AKSA BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ONURUDUR'

Türkiye'de belli kesimlerin Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinli Müslümanların davasıymış gibi algı oluşturmaya çalıştıklarını belirten Destici, "Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur,

Peygamberimizin bütün Müslümanlara emanetidir. Selahattin Eyyubi ve onun gibi nice komutanların bize emanetidir. Bütün Müslümanların en az Filistin'de yaşayan Müslümanlar kadar buruya sahip çıkması gerekir. Biz her daim her koşulda Filistin halkının yanındayız" ifadelerini kullandı. Bu konuda Türkiye kadar güçlü ses çıkaran İslam ülkesi olmadığını dile getiren Destici, özellikle Arap ülkelerinin yöneticilerine seslenerek, İsrail'in yaptıklarına ses yükseltmeye çağırdı.

BAYRAM MESAJI

Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle verdiği mesajda ise, "Ramazan ayının son günündeyiz. Rabbim inşallah hep birlikte milletçe, barış ve huzur içerisinde, kardeşçe nice ramazanlara eriştirsin. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramın bize huzur, barış getirmesini, tüm insanlığa hayırlar getirmesini ve inşallah pandemiden kurtulmamıza vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika DESTİCİ, MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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