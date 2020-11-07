Destici: Naci Ağbal'ın görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığına atanmasına ilişkin, "Kendisinin Merkez Bankası Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Onun başarısı Türkiye'nin başarısı olacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Nevşehir'de esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Destici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'deki başkanlık seçimlerini değerlendirdi. Destici, "İster Joe Biden, ister Trump seçilsin bu Türkiye için kimin seçildiğinden ziyade kimin ne yapacağı ile ilgilidir veya geçmişte ne olmuş bitmiştir, buna bakmak lazım. Şu anda Türkiye'de bazı köşe yazarları ve yorumcular Trump'un seçilmesi noktasında bir taraf gibiler; ama hiçbirimiz unutmadık, hiçbirimiz balık hafızalı değiliz. Kudüs'ü İsrail'e başkent yapan kimdir Trump değil midir? Rahip olayında ve bu ambargoları ve hakaretleri yapan kimdir? Cumhurbaşkanımıza yazdığı o seviyesiz mektubu unuttuk mu? Eğer bugün Suriye'nin kuzeyinde PKK binlerce sayıya ulaşmış, bir terör örgütü oluşturmuş ise bunu kimin sayesinde yaptılar? 10 bin TIR'ı aşkın silahı PKK'ya kim gönderdi, Trump yönetimindeki ABD yönetimi göndermedi mi? Dolayısıyla bizim kimin seçildiğine değil, kendi işimize bakmamız lazım" dedi.