Son Dakika Haberleri: Destici'nin Makam Aracı, Köpeğe Çarptı

Destici'nin Makam Aracı, Köpeğe Çarptı

21 dakika önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.

Destici'nin Makam Aracı, Köpeğe Çarptı, System.String[]
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Kazada köpek telef olurken, Destici yara almadı.

Kaza, saat 01.00 sırlarında Nevşehir'in Topaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'deki seçim çalışmalarının ardından Ankara'ya dönmek için yola çıkan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam otomobili, yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Köpek telef olurken, araçta hasar oluştu.

Kazayı yara almadan atlatan Destici, danışmanlarının bulunduğu araç ile Ankara'ya döndü. Makam aracı da çekiciye yüklenerek Ankara'ya götürüldü.

Görüntü dökümü:

-Otomobil

-Aracın önünde oluşan hasar

-Aracın çekiciye yüklenmesi

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

Ankara, Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Caddenin Ortasına Uzanan Alkollü Şahıs İnat Edince Trafiği Birbirine Kattı Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Destici'nin Makam Aracı, Köpeğe Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]