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Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız - Son Dakika

Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız

17.07.2021 20:06
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Olağanüstü Hal'in (OHAL) bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Destici, ilk olarak parti mensuplarıyla bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, Olağanüstü Hal'in 2023 yılına kadar uzatılmasından yana olduklarını söyledi. Tehdidin dışarıdan ve içeriden sürdüğünü kaydeden Destici, "OHAL; kanunlarının uzatılması meselesine gelince; bunun da Türkiye açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bizim orada tek bir uyarımız oldu. Dedik ki; bu 3 yıl değil de, 2 yıl olabilir. Neden; çünkü 2023 yılında seçimler var. 2023 sonrasına da yeni seçilecek meclis karar versin. Yani şimdiki meclis 2023 yılı sonrasıyla ilgili tasarrufta bulunmasın, 2023'e kadar uzatalım, 2023'ten sonra gelen Meclis de uzatıp, uzatmamayı kendisi karar versin. Biz çok demokratik, iyi niyetli olarak bu teklifi yaptık. Yoksa biz normal olarak elbette ki, olağanüstü halin bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız. Çünkü tehdit dışarıdan ve içerden sürüyor. Bunu da her noktada gözlemliyoruz" diye konuştu.Konuşmasının devamında CHP ile HDP'yi eleştiren Destici, "Köy koruyucularının aldığı ücret HDP'yi rahatsız eder. Çünkü HDP, PKK belli bir dönem direkt köy koruyucularını hedefe aldı. Onların ailelerine saldırdı. Onları şehit etti. Unutmayalım köy koruyucularımızı direklere astıkları günleri. HDP bundan rahatsız olur, çünkü PKK'nın partisi. Peki CHP niye rahatsız oluyor. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve vatandaşımızın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2020 yılında depremde zarar gören bölgelere ve vatandaşlara desteğe niye hayır deniliyor? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Şayet bu bir torba yasa olduğu için mi yoksa, toptan OHAL uzatıldığı için hepsine karşı çıkılıyorsa pekala komisyonda ayrışabilir. 'Biz bu maddeye karşıyız, bu maddenin yanındayız' denebilir. Genel Kurul'da da aynı şekilde bir tavır gösterilebilir. Onun için herkesin buna toptan yaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak açık ve net; koruyucularımızın asgari ücret altında maaş almasını doğru bulmuyoruz ve yasanın bu bölümünü sonuna kadar destekliyoruz. Yine 2020 yılı hatta öncesi ve sonrası olabilir, depremden ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımızın desteklenmesinin de sonuna kadar yanındayız. Bunu da destekliyoruz" ifadelerinde bulundu.


Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız
Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız

Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: OHAL'in bir müddet daha Türkiye'de devam etmesinden yanayız - Son Dakika


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