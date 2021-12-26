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DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI - Son Dakika

DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI

26.12.2021 08:26

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Genel olarak hazine yardımı yanlış uygulanıyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Genel olarak hazine yardımı yanlış uygulanıyor. Partilere verilen hazine yardımı kaldırılmalı. Anayasa'ya da aykırı dağıtılıyor" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davayla ilgili konuşan Destici, "Bizim HDP'ye oy verenlerle bir sorunumuz yok. Anayasa Mahkemesi kararları uygulasın, diyoruz" dedi.

Barajı geçen partilere verilen hazine yardımıyla ilgili Destici, "Genel olarak hazine yardımı yanlış uygulanıyor. Partilere verilen hazine yardımı kaldırılmalı. Anayasa'ya da aykırı dağıtılıyor çünkü Anayasa'nın 68'inci maddesine göre siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılmalı. Şu an sadece 5 partiye veriliyor. Bir oy barajı getirilmiş. Aynı seçim barajı gibi. Sadece 5 parti alıyor. Dolayısıyla da burada bir hakça dağıtım yok" diye konuştu.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine dair de konuşan Mustafa Destici, "Hükümetin en son bu TL mevduat hesaplarına kur garantisi getirmesini doğru buluyoruz, destekliyoruz. Zaten bunun olumlu yönde sonuçları da görüldü. Kur birden çok süratli bir şekilde aşağı düştü. Burada yine özellikle 'Millet İttifakı'nı oluşturan ve onun çevresindeki partiler, 'Döviz yükseliyor, şu dövizi durdurun' diye bağırıyorlar. 'Milletin canı yanıyor' diyorlar. Döviz düşüyor, bu sefer de 'Niye düştü' diye bağırıyorlar çünkü niyetleri üzüm yemek değil, niyetleri tamamen 'Bu süreçten acaba biz bir siyasi rant, kazanç, menfaat elde ederiz de işte bu hükümeti nasıl erken seçime zorlarız, seçimde de nasıl kaybettiririz de biz geliriz' gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Bunu da doğru bulmuyorum" dedi.

DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI
DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI
DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Anayasa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DESTİCİ: PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMI KALDIRILMALI - Son Dakika


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