Destici: "PKK'nın uzantısı olan HDP'yi bir siyasi parti olarak görmüyorum" - Son Dakika

Destici: "PKK'nın uzantısı olan HDP'yi bir siyasi parti olarak görmüyorum"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP)Genel Başkanı Destici, "PKK'nın uzantısı olan HDP'yi bir siyasi parti olarak görmüyorum. Onların milletvekilini vekil olarak görmüyorum. HDP'nin hala varlığını devam ettiriyor olması siyasi parti olarak yoluna yürüyor olması da kabul edilebilir bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler ve Şehitler Vakfı Başkanı Lokman Aylar'ı partisinin genel merkezinde ağırladı.

Gazilerin ve şehitlerin Türkiye için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Destici, "Ben hem şahsım adına hem ülkemiz milletimiz adına kendilerine bir kerede daha şükranlarımı sunuyorum. Biz bugüne kadar her daim onlarla birlikte olduk. Bundan sonra da birlikte olmaya devletimize milletimize ülkemize uzanan elleri de birlikte kırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de herkesin özgürce siyaset yapmasından yana olduklarını fakat bir sınırın olduğunun altını çizen Destici, "Eğer teröre ve şiddete bulaşıyorsa 40 yıllık bir süreçte Türkiye'nin kanını emen türkiye2nin geleceğini mahveden ve binlerce şehidimizin kanında eli olan PKK terör örgütüyle ilişkisi çok açık ve gün gibi ortadaysa bunu hiç çekinmeden meclis kürsüsünden hadsizce pervasızca dile getirilebiliyorsa elbette ki BBP olarak bunu hiçbir zaman normal görmedik. Kabul etmedik. TBMM de dahil her yerde tavrımız çok net koyduk. HDP'nin PKK'yla irintisi belli ola ola mecliste yer almasını asla kabul etmiyorum" açıklamalarında bulundu.

HDP'yi bir siyasi parti olarak kabul etmediğini hatırlatan Destici şunları kaydetti:

"4 Meclis başkanvekili var bir tanesi HDP'den. Ben onların yönettiği oturumlara katılmıyorum. PKK'nın uzantısı olan HDP'yi bir siyasi parti olarak görmüyorum. Onların milletvekilini vekil olarak görmüyorum. HDP'nin hala varlığını devam ettiriyor olması siyasi parti olarak yoluna yürüyor olması da kabul edilebilir bir durum değildir. Sadece vicdani olarak ya da bizim düşüncemiz bunu söylemiyor anayasamızda bunu söylüyor. Mevcut siyasi parti yasamız da bunu söylüyor, kanunlarımız da bunu söylüyor. Bütün hal böyleyken neden hala siyasi parti olarak varlığını devam ettiriyor. Bunlar asla iyi niyetten hoş görüden anlayacak bir güruh değil. Bunlar tam tersine bunu bir zafiyet olarak görüyorlar. Daha da arsızlaşıyorlar, pervasızlaşıyorlar."

Gaziler ve Şehitler Vakfı Başkanı Aylar ise şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bu ülkeye bedel ödeyen gazilerimizin şehit ailelerimizi bir araya geldiği bir oluşumuz. Vakfımızın bünyesinde bu ülkeye bedel ödeyen yiğitlerin kahramanların bir araya geldiği bir oluşumuz. Üzerine bastığımız bu toprakları vatan yapan yiğitlerin vakfıyla adıyla sizleri ziyaret ediyoruz. Eli kanlı teröristlerin onlara destek olanların artı teröristlere PKK'yl savunan onlara arka bahçemiz diyen siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili de desteğini istemeye geldik."

Şehit ve gazi aileleri eli kanlı teröristlerin meclisten maaş almasından rahatsız olduklarını söyleyen Aylar, "Bu ülkeye ihanet eden kim olursa olsun hepsinin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasını talep ediyoruz. Bu ülkeye ihanet eden eli kanlı teröristleri, bunlara yandaşlık yapanların bu ülkede yaşaması haramdır. Bunlar bizi rahatsız etmektedir. Gazi mecliste hainlerin teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor" ifadelerine yer verdi.