Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı - Son Dakika

Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlenen suçların cezalarıyla ilgili bir yasal düzenleme acilen yapılmalıdır" dedi.

Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı, System.String[]
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlenen suçların cezalarıyla ilgili bir yasal düzenleme acilen yapılmalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, sebebi, şekli ve gerekçesi ne olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti lanetlediğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret haline geldiğini düşünüyoruz. Bu alçakça davranışlar, sağlık çalışanlarımızla birlikte, sağlık kuruşlarından hizmet alan hastalarımızı, verilen hizmeti ve sağlık sisteminin işleyişini de olumsuz etkilemesi dolayısıyla, asla fertlere yönelik işlenen suçlar arasında değerlendirilmemelidir. Konuyla ilgili, sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlenen suçların cezalarıyla ilgili bir yasal düzenleme de acilen yapılmalıdır" dedi.

'YAŞANANLAR MİLLİ MESELE'Destici, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri, Yunanistan, Fransa, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri yakinen takip ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Gelinen noktada, 'Sevilla haritası' adı verilen saçmalığın anlaşılmaya başlandığını, muhataplarımızın diplomasi ve diyalog noktasına yaklaştıklarını görmekten dolayı memnunuz. Bunu Türkiye adına bir ilerleme sayıyoruz. Çünkü tüm ihtilaflarda haklıyız ve haklılığımızı her şartta, her zeminde ifade edecek, haklılığımızı ortaya koyabilecek durumdayız. Lakin ısrarla şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, sahada işimizi tam olarak bitirmeden müzakereye oturup hak ve menfaatlerimizi masanın konusu yapmamalıyız. Önce sahaya dair işleri tamamlayıp, sonra masaya oturmalıyız. Bu şartlarda, tüm siyasi partilerimize, konunun, günlük politik çekişmelerin dışında tutulması gerektiğini, bugün itibariyle dış politikada yaşananların milli bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum."


- Ankara

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Şiddet, Milli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti         
19:41
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:04:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei