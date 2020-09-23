Destici: Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarla ilgili yasal düzenleme acilen yapılmalı - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici , "Sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlenen suçların cezalarıyla ilgili bir yasal düzenleme acilen yapılmalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, sebebi, şekli ve gerekçesi ne olursa olsun sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti lanetlediğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret haline geldiğini düşünüyoruz. Bu alçakça davranışlar, sağlık çalışanlarımızla birlikte, sağlık kuruşlarından hizmet alan hastalarımızı, verilen hizmeti ve sağlık sisteminin işleyişini de olumsuz etkilemesi dolayısıyla, asla fertlere yönelik işlenen suçlar arasında değerlendirilmemelidir. Konuyla ilgili, sağlık çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik işlenen suçların cezalarıyla ilgili bir yasal düzenleme de acilen yapılmalıdır" dedi.

"Gelinen noktada, 'Sevilla haritası' adı verilen saçmalığın anlaşılmaya başlandığını, muhataplarımızın diplomasi ve diyalog noktasına yaklaştıklarını görmekten dolayı memnunuz. Bunu Türkiye adına bir ilerleme sayıyoruz. Çünkü tüm ihtilaflarda haklıyız ve haklılığımızı her şartta, her zeminde ifade edecek, haklılığımızı ortaya koyabilecek durumdayız. Lakin ısrarla şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki, sahada işimizi tam olarak bitirmeden müzakereye oturup hak ve menfaatlerimizi masanın konusu yapmamalıyız. Önce sahaya dair işleri tamamlayıp, sonra masaya oturmalıyız. Bu şartlarda, tüm siyasi partilerimize, konunun, günlük politik çekişmelerin dışında tutulması gerektiğini, bugün itibariyle dış politikada yaşananların milli bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum."

- Ankara