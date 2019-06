Destici, Sancatepe'de Erzurumlularla bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir milletin devletidir. Değil ABD, yedi düvel karşımıza gelse de ne tehditleri ne de ambargoları, hiçbir şey bize sökmez." dedi.

Sancaktepe Erzurumlular Derneğini ziyaretinde konuşan Destici, "kendisini milliyetçi, ulusalcı ve Atatürkçü" olarak nitelendiren partinin, HDP ile iş birliği yaptığını savundu.

İttifakın örtülü değil açık bir şekilde yapıldığını kaydeden Destici, "Bu ittifakları yapmalarının sadece 3, 5 oy 3, 5 belediye fazla almak şeklinde değerlendiremeyiz. Bugünden geriye baktığımızda bunun daha büyük bir oyun, tezgah ve organizasyon olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kendisini milliyetçi, İslamcı, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi olarak addedenlerle siyasi bölücüleri bir araya getiren, bunları aynı listede buluşturan, aynı seçim iş birliğiyle buluşturan güç nedir? İşte bu büyük fotoğrafa baktığımız zaman bunu anlayabilir ve görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Destici, şöyle devam etti:

"İnşallah şaibesiz, hiçbir seçmenimizin oyunun heba edilmediği, sandığa tam olarak yansıdığı ve katılımın daha yüksek olduğu bir seçimi yaşayacağız. Ben böyle olacağını ümit ediyorum. Çünkü bu seçim sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi değildir, bu seçimin önemli bir anlamı vardır. Bugüne kadar yapılan yerel seçimlerde yüzde 89 oranında bir katılım gösterilmiştir. Bu oranın, 23 Haziran'da yüzde 90'ın üzerine çıkılacağını ve dolayısıyla da en yüksek katılımın olduğu bir seçim olacağını bekliyorum. Böyle olması için gayret ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın ve seçmenizin de bu duyarlılığı göstereceğine yürekten inanıyorum. Milletimizin iradesi nasıl tecelli ederse, hepimiz ona rıza gösteririz, demokrasinin de gereği budur."

"Hiçbir şey bize sökmez"

Türkiye'nin adeta ateş çemberinden geçtiği bir dönemde yapılacak seçimin, iki adayın, iki partinin hatta iki ittifakın seçimi olmasının ötesine geçtiğini vurgulayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pençe Harekatı'nda askerimiz, hem içeride hem dışarıda hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken, öbür taraftan Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek için S-400 projesini yapmıştır. Başta AB, ABD ve onu destekleyen birtakım Batılı emperyalist ve siyonistler, Türkiye'nin bu projeden vazgeçmesi için önce tavsiyelerde bulunmuş ama iş tavsiye boyutunu geçmiş, şu anda tehdit halini almıştır. Şunu bilsinler ki Türkiye, binlerce yıllık devlet geleneği olan bir milletin devletidir. Bu asil Müslüman Türk devletine... Değil ABD, yedi düvel karşımıza gelse de ne tehditleri ne de ambargoları, hiçbir şey bize sökmez. Biz, Allah'ın izniyle inandığımız yolda dimdik yürümeye devam ederiz. Türkiye istedikleri zaman söz geçirebilecekleri, talimat verecekleri, istedikleri gibi at oynatabilecekleri, istedikleri yere sürükleyebilecekleri bir devlet değildir. Başka devletlerin isimlerini vererek benzetme yapmak istemiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika'dan da, İngiltere'den de, Almanya'dan da, İsrail'den ve şu anda yeryüzünde bulunan bütün devletlerden de daha kadim devlet kadar geleneği olan bir devlettir. Dolayısıyla devlet ve millet geleneğine, toprak ve şehir sevgisine en fazla sahip olan bir ülkedir, millet ve devlettir. Onun için bizi başkalarıyla karşılaştırmasınlar çünkü bu tehditler bize sökmez. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de dahil olmak üzere bütün bunların etrafındaki Türkiye üzerinde hesapları olanlar İstanbul seçimlerine ümit bağlamış durumdalar. Dolayısıyla buradan çıkacak olan seçim sonuçlarına göre bir proje geliştirmeye çalışıyorlar ve bu seçim sonuçlarına göre bir Türkiye yapılandırmaya çalışıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın eğer Türkiye'yi geriye çevirebilir ve 1980 ve 1990'ların Türkiye'sine döndürüp, istedikleri gibi bir sistemle yönetmeye başlarsa hiç şüpheniz olmasın 1980'lerin sonunda yaşanan kaos ve krizleri Türkiye'ye yeniden yaşatmaya kalkacaklardır."

Destici, Batı'nın geçmiş dönemlerde Türkiye'ye, "Sınırlarını kapat, Irak'a, Suriye'ye, Karabağ'a karışma, sen sadece kendi içinde oyalan..." dediklerini belirterek, "Daha sonra oralarda istedikleri gibi at oynatacaklar ama onunla yetinecekler mi? Sen müdahale etmediğin zaman sıra mutlaka bir gün senin de, benim de ülkeme gelecektir. Onun için bizim bu seçimleri, bu şekilde değerlendirmemiz ve yaklaşmamız lazım." şeklinde konuştu.

"İstanbul eşittir Türkiye'dir"

Destici, 23 Temmuz'da Erzurum Kongresinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Bundan tam 100 sene önce Erzurum'da bu meşale yakılmıştır. Dolayısıyla Erzurumlular 100 yıl önce hangi aşk, şevk, inanç, vatan ve millet sevgisiyle hareket etmişlerse, 100 yıl sonra da aynı sevgiyle hareket edeceklerinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Dolayısıyla ben burada olmaktan bir kere daha büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Etkinlikte cağ kebabı pişiren ve partililere ikram eden Destici, "Çağ kebabı bu işin bahanesidir, ne demişler? 'Gönül ne kahve ister, ne kahvehane... Gönül muhabbet ister, kahve bahane.' Esas olan dostluktur, gönül sohbet ister, biz sizleri görelim, sohbet edelim ve sizin sıcak dostluğunuzu yaşayalım diye buradayız. Erzurumluları seviyoruz, Erzurumlar da bizi seviyor. İnşallah sevgimiz ve muhabbetimiz artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı da İstanbul'da gerçekleşecek olan seçimlerin önemine değinerek, "İstanbul bugüne kadar vatanını, milletini, Allah'ını seven yöneticiler tarafından yönetilmiştir. Bugün hangi ilçeye giderseniz gidin Büyükşehir'in sosyal tesisleri vardır. 23 Haziran'dan sonra bu sosyal tesislerin meyhane ve ahlaksız yuvalar olması istiyorsanız buyurun oyunu ve yolunuz bellidir ama aynı zamanda İstanbul'da çok ciddi anlamda tehdit edilecektir. 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde fert ve toplum bazında ev ziyaretleri gerçekleştirerek, Cumhur İttifakının Adayı Binali Yıldırım Bey'e oy verilmesi için çalışmak zorundayız. İstanbul eşittir Türkiye'dir, olmazsa olmazımız ve bereket şehrimizdir." şeklinde konuştu.

