Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Destici: Seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz BBP olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, parti olarak kuruldukları günden bugüne kadar ilkeli bir söylemde ve duruşta olduklarını söyledi. Cumhur İttifakı kapsamında seçim kanunu ile ilgili yapılan görüşmelerinde parti heyetlerinin iki kere AK Parti heyeti ile bu hususları görüştüğünü belirten Destici, "Partimiz buradaki düşüncelerini ve fikirlerini iletti. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok net söylüyoruz; seçimlerde baraj uygulamasını doğru bulmuyoruz ve bunun kaldırılmasını istiyoruz. Sadece milletvekili seçimleri için değil, yerel seçimlerde de bunun uygulanmamasını istiyoruz. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili önceliğimiz şu; biz demokratik temsilde adaleti, yönetimde istikrarı ve güçlü meclisi, kendi düşüncelerini mecliste tam olarak ifade edebilen ve buna göre oy kullanabilen milletvekillerinin olduğu bir meclisi ve yönetimi, yerel yönetimleri arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Gerçekten böyle bir benzetme öncelikle büyük bir ayıptır. Bu hem Türk tarihine hem Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı hem de bütün Türkiye'ye karşı bir ayıp. Tabii bu sehven söylenmiş bir söz ise düzeltilmesi gerekir. Sehven söylenmemiş ise o zaman niye söylenmiş olabilir? Oradaki topluluğa ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına herhalde jest olsun ya da şirin gözükmek için söylenmiş olabilir. Ben bunu hem doğru bulmuyorum hem de hem tarihimizden hem ecdadımızdan özellikle de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden onun manevi şahsiyetinden bir özür borçlu olduklarını ifade ediyorum. 'Yanlış ağzımızdan çıkmıştır, özür dileriz' demelerini bekliyorum."