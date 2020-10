Destici: Sessiz kalarak Ermenistan'ın katliamlarına ortak oluyorlar - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere saldırısına dünyanın sessiz kalmasıyla ilgili, "Bu sessizlik ile Ermenistan'ın yaptığı sivillere yönelik saldırılara da bir nevi ortak olmuş oluyorlar, bu katliamlara ortak olmuş oluyorlar" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin 11'inci Olağan Kurultayı öncesi açıklamalarda bulundu. Destici, öncelikle saldırgan ve faşist Ermenistan Devletinin sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi. Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırılara uluslararası çevrelerden ciddi bir tepkinin olmadığını belirten Destici, "Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Şayet Azerbaycan böyle bir saldırı gerçekleştirseydi, dünyanın tepkisi ne olurdu? Şuan tamamı sessiz; bu sessizlik ile Ermenistan'ın yaptığı bu sivillere yönelik saldırılara da bir nevi ortak olmuş oluyorlar, bu katliamlara ortak olmuş oluyorlar. Azerbaycan sahada bunun karşılığını veriyor. Tabii Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilmek zorunda kalıyor. İntikamı ve acısını sivillerden almaya kalkıyor. Ancak buna gücü yetiyor; geçmişte de bunu yaptılar" diye konuştu.

'SONUNA KADAR AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'Destici, Azerbaycan ordusunun işgal edilmiş Karabağ topraklarını geri almak için başlattığı mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürdüğünü kaydederek, şunları söyledi: "Azerbaycan, işgal edilmiş topraklarının tamamı kurtarılmadan asla durmamalılar. Ayrıca ister Rusya 'dan, ister Avrupa Birliği 'nden, ister Birleşmiş Milletler 'den ateşkes çağrılarına ya da müzakere masasına davetlere kulaklarını kapatmalılar. Bir deneme oldu; Rusya'nın davetini kabul ettiler. Ancak ateşkes çağrısından 1-2 saat sonra Ermenistan sivilleri vurdu. ya Ermenistan işgal ettiği toprakların tamamından çekilecek ya da Azerbaycan milli ordusu o işgal edilmiş toprakların tamamını kurtarana kadar oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizi, vatandaşlarımızın tamamı azad olana kadar bu harekat devam edecektir. Biz de hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem Türk milleti olarak hem de Büyük Birlik Partisi olarak sonuna kadar kanımızla, canımızla dost ve kardeşten üst gördüğümüz can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."'İDDİAMIZ BÜYÜK BİRLİK, İDEALİMİZ BÜYÜK TÜRKİYE'Destici, kurultaydaki ana tema ve sloganlarının 'İddiamız Büyük Birlik, İdealimiz Büyük Türkiye' şeklinde olduğunu ifade ederek, "'İddiamızı Büyük Birlik'ten kastımız; Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni, başı açık ya da kapalı, doğulu, batılı yani bütün bu Türk milletinin her birinin birliğinden bahsediyoruz. Büyük Birlik Partisi hepsini bir araya getirmek için yola çıktı. Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye'nin her tarafında 81 ilinde teşkilatları ve temsilcikleri var. Biz Hakkari 'de hangi oranda oy alıyorsak, Edirne 'de aynı oyu alıyoruz. Türkiye'nin tamamında 27 yıldır Büyük Birlik Partisi var. İnşallah biz bu 'Büyük Birlik' idealini rahmetli Muhsin Başkanımızın ve arkadaşlarımızla hep birlikte başlattığımız 'Büyük Birlik' iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.'ÇİZGİMİZ TERÖR VE ŞİDDET'

Destici, "'İdealimiz Büyük Türkiye' derken de, Türkiye elbette büyük bir devlet. Her anlamda daha büyük olabilir. Coğrafi anlamda da büyük olabilir. Bizim mutlaka Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmamız lazım. Bunu açık ve net tereddütsüz bir şekilde söylüyorum. Bizim hayalimiz, halkın tamamının kendini özgür hissettiği düşüncesini, fikrini özgürce söyleyebildiği bir Türkiye. Burada çizgimiz, terör ve şiddet. Teröre ve şiddete bulaşmayacak, onunla ilintili olmayacak, onun sözcülüğünü, propagandasını yapmayacak. Onlara özgürlük olmaz, onlara 'özgürlük' demek diğer bütün vatandaşların ölümü demek. Devletin parçalanması, yıkılması, ülkenin ve milletin bölünmesi demektir. Ayrıca bizim şu anda bin 19 delegemiz var. Pandemi şartlarından dolayı da sadece delegelerin ve kısıtlı sayıda görevli ile basın mensuplarının katılımıyla kurultayımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.