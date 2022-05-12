DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER - Son Dakika
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DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER

12.05.2022 16:20

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici valiliğin aldığı müzik festivaline ilişkin yasaklama kararını doğru bulduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici valiliğin aldığı müzik festivaline ilişkin yasaklama kararını doğru bulduğunu söyledi. Eskişehir kent merkezindeki esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine konuşan Destici, 'Bu organizasyonlar yapılırken gözetilmesi gereken bir husus şudur. Toplumun örf ve adetlerine, inançlarına, gelenek ve göreneğine herkesin saygı duyması lazım. Müzik festivali adı altında, sanat adı altında bizim ahlakımızla, meşrebimizle, inancımızla, kültürümüzle uygun olmayan gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları içerisinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili bizim şerhimiz var. Müzik festivali adı altında şarap festivali, bira festivali, böyle haram olan davranışların sergilenmesi, normalmiş gibi sanki orada 2 günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu ben şahsen memleketim için de ülkem için de milletim için de insanım için de gençlerim için de uygun görmem şeklinde konuştu.

DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER
DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER
DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER
DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DESTİCİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN SİYASİ RANT ELDE ETME PEŞİNDELER - Son Dakika


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