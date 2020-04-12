Destici: Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür - Son Dakika

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Destici: Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür
6 saat önce
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür" dedi.
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür" dedi.
Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun istifası ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Cumhuriyet tarihimizin en başarılı İçişleri bakanlarından olan, terörle mücadele başta olmak üzere tüm görev alanlarında çok başarılı, özverili çalışmalar yürüten Sayın Süleyman Soylu'nun istifa kararı milletimizi üzmüştür. Temennimiz kararın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmemesidir" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:02 Kaynak: DHA
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