Son Dakika Haberleri: Destici: "(Suriye-Irak tezkeresi) TBMM'de temsil edilen sözde bir parti düşman safında"
Son Dakika Güncel Destici: '(Suriye-Irak tezkeresi) TBMM'de temsil edilen sözde bir parti düşman safında'

Destici: "(Suriye-Irak tezkeresi) TBMM'de temsil edilen sözde bir parti düşman safında"

1 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Destici: "(Suriye- Irak tezkeresi) Siyasi bölücüler dışında bütün siyasi partilerimizin mutabakatıyla, desteğiyle, evetiyle bu Gazi Meclisimizde kabul edildi"

Destici: "Maalesef TBMM'de, hem de bir grupla temsil edilen siyasi bölücüler var. Bu bizim ağırımıza gidiyor. Bu Türk Milletinin ağırına gidiyor"

Destici: "Siz canınızla, dişinizle, kanınızla şehitler vererek Mehmetçiğimiz, polisimiz gazi olarak devletin bekası için ülkenin bütünlüğü için, sınır güvenliğimiz için, kardeş coğrafyaların huzur bulması için bir mücadele veriyorsunuz. Ama TBBM'de temsil edilen sözde bir parti, onun sözde milletvekilleri terörist safında, düşman safında. Bunun kabul edilebilir, bunun makul görülebilir hiçbir tarafı yoktur. Onun için biz buna artık son verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz"

Destici: (Suriye-Irak tezkeresi) TBMM'de temsil edilen sözde bir parti düşman safında

Büyük Birlik Partisi, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:55 Kaynak: AA
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