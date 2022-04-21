Destici, Suriye Rejimiyle Görüşmesi İçin Teklif Geldiğini Açıkladı: Devletimiz ile İstişare Ettik ve Gitmedik - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ve MHP tarafından getirilen teklif ile seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi hakkında "Biz 'evet' demedik ama saygı da duyduk. Çünkü ittifak içindeyseniz iki ortağınız bir karar vermişse saygı duymanız gerekir" dedi. Muhalefetin MHP'nin oy oranına göre ayar yapıldığı eleştirilerine Destici, "MHP barajın daha da aşağıda olmasını istiyordu. 'İlla 7 olsun' diye dayatması olmadı" dedi. Destici, sığınmacıların barış sağlanınca dönmesi gerektiğini söyleyerek "Kalıcı olmalarını doğru bulmuyoruz" dedi. Suriye rejimiyle görüşmesi için teklif geldiğini açıklayan Destici, "Devletimiz ile istişare ederek karar verdik ve gitmedik" bilgisini paylaştı. Emekli maaşlarına yüzde 20 zammın eski maaş üzerinden ekleneceğini söyleyen Destici, "Ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. 2 bin 500 liranın alt limit olarak kabul edilip, zam yapılmasını istiyorum… Ben de şaşırdım" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de; parlamento muhabirleri ile iftarda bir araya geldi. Destici, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SIĞINMACILARIN KALICI OLMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Destici, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüp dönmeyeceğine ilişkin tartışmalar hakkında, "Planlamalar var, ama onların detayına hakim değilim. Bu, mevcut durum devam ederse, bir planlama var. Diyelim ki savaş bitti ve barış sağlandı, ikili ilişkilere geçildi, o zaman gelenlerin tamamı ülkelerine dönecektir ve dönmelidir. Bizim görüşümüz net, dönmeleri. Yani Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmuyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN BAŞINDAKİ HÜKÜMET İLE GÖRÜŞEBİLİR"

Demografik yapı ile ilgili eleştirilerin haklı bulduğunu dile getiren Destici, Suriye hükümeti ile temas ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Alt düzeyde görüşmeler yapılıyor ama üst görüşmelerin başlayabileceği konusunda ben de Esed rejimi tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. İçişleri Bakanlığı elinde Cumhurbaşkanlığı elinde çok farklı bilgiler olabilir. Yorumlayacak olursam; Türkiye, Suriye'nin başındaki hükümetle görüşebilir. Bunun şartı nedir? Suriye'deki iç savaşın bitmesine katkı sağlayacak ise, toprak bütünlüğünün korunmasına katkı sağlayacak ise, mültecilerin geri dönmesine katkı sağlayacak ise."

"TEKLİF ALDIK AMA GİTMEDİK"

2013'te Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuk yapması için teklif aldığını açıklayan Destici, "Biz burada devletimiz ile istişare ederek karar verdik ve gitmedik. Bize gelen teklif şu: 'Eset ile sizi görüştürelim. Bir katkınız olabilir.' Normalleşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bizim derdimiz gündem olmak değil. Bu teklifi de devlet yetkilileri ile görüştük… Bize gelen teklif şu: 'Oradaki hükümet ile sizi görüştürelim; mülteciler konusunda bir katkı olabilir hem sizde bundan gündem olursunuz.' Biz bunu kabul etmedik, çünkü bizim derdimiz gündem olmak değil, bizim derdimiz milletimize katkı sağlayabilir miyiz" dedi.

"ERDOĞAN, 'SAVAŞ VARKEN GÖNDEREMEYİZ' DEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mültecilerin gönderilmesi hakkında yaptığı farklı açıklamaların sorulması üzerine Destici, "Bildiğim için söylüyorum. O birilerinin 'biz gelirsek altı ayda göndereceğiz' diyenlere karşı 'hayır biz orada iç savaş varken zulüm devam ederken öldürüleceklerini bile bile oraya gönderemeyiz' dedikleri söylüyorlar ki bu da yanlış bir şey değil" yorumu yaptı.

"BAYRAMA GİDEBİLİYORLARSA ORADA KALABİLİRLER"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bayramda gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yoktur" ifadelerine ilişkin ise Destici, "Bayrama gidebiliyorsa orada kalabilirler" yorumunu yaptı.

"KONTROLLÜ GEÇİŞ VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kısıtlama olacağına ilişkin açıklamasına da Destici, "Zaten bu Suriye Savaşı başladıktan sonra bayram gidişinde kısıtlama var. Önceden ilişkilerimiz normaldi. Şimdi zaten kontrollü bir geçiş var" dedi.

"TAKTİK İTTİFAKI SUNMAK İSTİYORLAR"

Yasalaşan Seçim Kanunu'nda değişiklik sonrası 'ittifak içinde ittifak' tartışmaları hakkında Destici, şöyle konuştu:

"Her parti her parti ile görüşebilir ve ittifak da kurabilir. Bizim tek bahis olarak gördüğümüz nokta, terör örgütünün uzantısı ile iş birliği yapılmasıdır. Ne kadar gizleseler de HDP niye ayrı ittifak kurma peşindedir? Çok açık. Çünkü Millet İttifakı'nda resmi olarak oyları azaltacaktır. Hiç bakmaz PKK'nın uzantısıymış. Neden korkarak anlaşmalı ittifak meselesi altında tutuyorlar? Peki bir başka ittifak arayışı niye? Bunu açıkça söyledi Temel Bey. 'Bizim tabanımız CHP ile ittifak yaptığında oy vermekte zorlanıyor' dedi değil mi? Burada da CHP'den ayrılıp aslında İYİ Parti'den de ayrılıp bir başta ittifak oluşturmaları gibi düşünceleri var. Bu da olmazsa geriye kalan üç dört parti ittifak oluştursun. Bu şekilde CHP'den dolayı Millet İttifakı'na oy vermeyen sağ seçmenin oylarını almak açısından bir taktik ittifakı sunmak istiyorlar."

"SEÇİM KANUNU'NA 'EVET' DEMEDİK AMA SAYGI DUYDUK"

Seçim Kanunu'nun AKP ve MHP tarafından gelmesi ve özellikle barajın yüzde 7'ye düşürülmesi hakkında görüşleri sorulan Destici, "Bizim arkadaşlarımız iki kere görüşme yaptılar, düşüncelerimizi ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da görüşlerini ifade etti... Bizim ilkesel olarak baraj konusunda kurulduğumuzdan beri duruşumuz var. O da barajın kaldırılması ya da en fazla üç olması. Bu böyle olmadığı için biz 'evet' demedik ama saygı da duyduk. Çünkü ittifak içindeyseniz iki ortağınız bir karar vermişse saygı duymanız gerekir. Ama özelde baktığınızda 10'dan 7'ye düşmesi olumlu adım; biz Seçim Kanunu'na sadece baraj olarak değerlendiremeyiz" diye konuştu.

"MHP BARAJIN DAHA DA AŞAĞIDA OLMASINI İSTİYORDU"

Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifinde barajın yüzde 7'ye düşürülmesi hakkında muhalefetin MHP'nin oy oranına göre ayar yapıldığı eleştirilerine ilişkin Destici, şu yanıtı verdi:

"MHP ile ilgili yapılan yorum büyük haksızlık. MHP asla bu konuda asla şeyde bulunmadı. MHP barajın daha da aşağıda olmasını istiyordu. 'İlla 7 olsun' diye dayatması olmadı. MHP'ye bu konuda söylenen her söz büyük haksızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilişkin Millet İttifakı'nın tutumu hakkında Destici. "Millet İttifakı'nı oluşturan partinin… Ben ikisinin bile şu an kafasında bir aday olmadığını düşünüyorum. Her birinin kafasında farklı bir aday var. CHP'de Kemal Bey'in aday olmasını destekliyorlar, haklıdırlar, çünkü en büyük oyu olan parti, Kemal Bey deneyimlidir, o ittifakı o buldu ve yönetti. Millet İttifakı açısından ve CHP'nin talebi açısından Kemal Bey'in adının geçmesi kadar doğal bir şey olamaz. Orada Mansur Yavaş'ı da Ekrem İmamoğlu'nu da Abdullah Gül'ü görmek isteyen parti de var ya da bunların hiçbiri olmasın daha ortadan aday olsun ve yetkilerini kullanmayacak bir aday olsun diyen de var. Bizim adayımız belli" dedi.

"ZAM YAPILMASINI İSTİYORUM"

Emekli zamları ve bayram ikramiyeleri hakkında Destici, "2 bin 500 yapıldı, bunların maaşı temmuzda zamla 3 bin alacak. Bu öyle değilmiş, eski hesap. Bu gelen yüzde 20 zam, eskinin üzerine ekleniyormuş. Ben şahsen bunu doğru bulmuyorum. 2 bin 500 liranın alt limit olarak kabul edilip, zam yapılmasını istiyorum… Ben de şaşırdım" dedi.