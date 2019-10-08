Son Dakika Haberleri: Destici: tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir
Son Dakika Politika Destici: tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir

Destici: tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir

2 dakika önce

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir" dedi.

Destici: tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir" dedi.

BBP Lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen askeri harekatın, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli ve gerekli bir operasyon olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette ki bu küstah tehditler 3 bin yıllık kadim devlet geleneğine sahip Türk Milleti nezdinde hiçbir karşılık bulmayacağı gibi kararlılığımızı daha da pekiştirecektir. Hedef sadece, kuklalar değil, bölgeden çekilecekleri açıklanan ABD askeri dışındaki 'Kuklacı CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı)' olmalıdır. CENTCOM'un görevi, PKK/YPG ile birlikte sınırımıza cephe 650 kilometrelik devasa bir alanda ihdas ettiği askeri-istihbari ve lojistik misyonlu üslerin desteğiyle Fırat'ın doğusunda hayata geçirmeye çalıştıkları özerk statüyü zaman içinde Kuzey Irak'taki yapıya sessiz sedasız eklemlemek. Bunun bir sonraki adımını öngörmek için strateji uzmanı olmaya gerek yoktur. Her şey apaçık ortadadır. Bedeli ne olursa olsun, bu oyunu bozmak, bu tuzağı tarihin çöplüğüne göndermek, devletimizin bekası, ülkemizin birliği, milletimizin istiklali-istikbali için şarttır."

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif!
Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden asker çekeceğinden haberimiz yoktu İzmir'de 15 Temmuz günü müezzine saldıran 2 kişi hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:52:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Destici: tehditler, kararlılığımızı daha da pekiştirecektir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]