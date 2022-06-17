BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK ve il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK ve il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

17.06.2022 16:18

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın kendi halkının huzur, güvenlik ve geleceği için ABD ve Avrupa ülkelerinin kışkırtmasına gelmemesi ve Türkiye ile iyi geçinmenin yollarını araması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın kendi halkının huzur, güvenlik ve geleceği için ABD ve Avrupa ülkelerinin kışkırtmasına gelmemesi ve Türkiye ile iyi geçinmenin yollarını araması gerektiğini söyledi.

Destici, partisinin HAK-İŞ Emek Konukevi'nde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Suriye'nin kuzeyinde tüm teröristler temizlenene kadar mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Destici, ABD, Rusya ve İran'ın teröristlere yeni alan açmaya çalıştığını dile getirdi. Destici, "Türkiye kendi kararını kendi verir. İnşallah hazırlıkları yapılıp günü geldiğinde harekat başlayacak. Geçmişte nasıl Afrin, Cerablus ve diğer bölgeler terörden temizlenmiş ve oralara huzur gelmişse en kısa zamanda aynı huzur ve güveni Türk ordusunun girmesiyle Tel Rıfat, Münbiç, Aynularap, Kamışlı, Haseke ve Halep'te de göreceğiz inşallah." dedi.

Yunanistan'ın ABD'den aldığı güçle gerilim yarattığını kaydeden Destici, "Yunanistan'ın Türkiye'ye efelenmeye ne boyu ne posu ne nüfusu ne elindeki askeri gücü ne de tarihi yeter. Yunanistan'a çağrımız şudur, kendi halkının huzur, güvenlik ve geleceğini düşünüyorsa ABD ve Avrupa ülkelerinin kışkırtmasına gelmesin ve Türkiye ile iyi geçinmenin yollarını arasın." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülerek yasalaştığını anımsatan Destici, yapılan düzenlemenin sağlık çalışanları adına pek çok iyileştirme içermesine rağmen Cumhur İttifakı'nın karşısında olan partilerin olumsuz bir hava estirdiğini ifade etti.

Doktorları kaybetme lükslerinin olmadığını açıklayan Destici, sağlık çalışanlarına her şeyin en iyisinin verilmesi noktasında her türlü uğraşı vermeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Destici ayrıca asgari ücretli çalışan, emekli, işsiz, küçük esnaf ve çiftçilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2) Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, partisinin MKYK ve il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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