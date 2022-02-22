Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir - Son Dakika
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Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir

22.02.2022 23:41

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütüyle mücadelinin her alanda yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mücadele terörün uzantıları belediyelerdeyse orada da verilmelidir, finans kaynaklarına karşı da verilmelidir, uluslararası dış ülkelerce yapılan desteklerine...

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütüyle mücadelinin her alanda yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mücadele terörün uzantıları belediyelerdeyse orada da verilmelidir, finans kaynaklarına karşı da verilmelidir, uluslararası dış ülkelerce yapılan desteklerine karşı da verilmelidir. İşte bugün olduğu gibi Meclis'e uzandıysa, Meclis'te de verilmelidir, def edilmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen Kahramanlar Vefa Buluşması programında konuştu. Konuşmasında terörle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirten Destici, "Rahmetli Muhsin Başkanımız hep şunu derdi; 'Törerle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız o zaman bu mücadele topyekün yapılmalı.' Dağda ya da sınır ötesinde askerimizin, polisimizin mücadelisi önemlidir ama yetmez. Bu mücadele şehirde de verilmelidir, bu mücadele terörün uzantıları belediyelerdeyse orda da verilmelidir, finans kaynaklarına karşı da verilmelidir, uluslararası dış ülkelerce yapılan desteklerine karşı da verilmelidir. İşte bugün olduğu gibi Meclis'e uzandıysa, Meclis'te de verilmelidir, def edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurdurmak istediğini ifade ederek, "İşte bugün ABD Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın bir kolu olan, başka bir ismi olan PYD ve YPG'ye şu ana kadar onbirlerce TIR, belki on beş bin TIR mühimmat verdi. Ne için veriyor bunu? Orada bir devlet kurdurmak için veriyor, PKK'ya devlet kurduracak" diye konuştu.

'BİRİLERİ PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP İLE GÖRÜŞMELERE DEVAM ETSE DE BİZ ETMEYİZ'

HDP ile hiçbir şekilde görüşmeyeceklerini belirten Destici, "Her ne kadar birileri PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini açıklasa da PKK'nın siyası uzantısı HDP ile görüşmelere, ittifaklara devam etse de biz etmeyiz. Elinde şehitlerimizin kanı olan hiç kimseyi, ister siyasi parti olsun, ister sözde milletvekili olsun, ister onun eş genel başkanı olsun, ister Meclis'te Genel Başkanvekili olsun etmeyiz ve etmeyeceğiz. Bu tavrı net bir şekilde ortaya koyuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE HERKES SİYASİ PARTİ KURABİLİR AMA TERÖR ÖRGÜTÜ KURAMAZ'

Destici, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğu çok net. Peki hal böyleyken onunla görüşmeye nasıl olur da devam edilebilir? Bu teröre cesaret vermek değil midir? Bu törer örgütünü meşrulaştırmak değil midir? Bu şehitlerimizin ruhunu incitmez mi, şehit ailelerini üzmez mi gazilerimizi üzmez mi? Türkiye'de herkes siyaset yapabilir, herkes parti kurabilir ama terör örgütü kuramaz, terör örgütünün partisi olmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı iş önündeki Anayasaya göre karar vermektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu ilkelerini reddeten, onlara aykırı davranan, Anayasası'na aykırı davranan bir siyasi parti olamaz. O yüzden bu kapatılmalıdır, bunun başka yolu yok."

Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir
Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir
Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Finans, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici: Terör Meclis'e uzandıysa orada da mücadele verilmelidir - Son Dakika


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