Destici: "Türk Milleti'nin Yaşamını Kolaylaştıracak Her Türlü Düzenlemeyi Destekledik"
32 dakika önce
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin Yerel Seçim Kampanya ve Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:42 Kaynak: AA
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