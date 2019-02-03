Son Dakika Haberleri: Destici: "Türk Milleti'nin Yaşamını Kolaylaştıracak Her Türlü Düzenlemeyi Destekledik"

Destici: "Türk Milleti'nin Yaşamını Kolaylaştıracak Her Türlü Düzenlemeyi Destekledik"

32 dakika önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin Yerel Seçim Kampanya ve Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da partisinin Yerel Seçim Kampanya ve Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:42 Kaynak: AA

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi, Ankara, Güncel
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