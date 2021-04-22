Destici: "Türkiye Büyük Millet Meclisi; devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi ve bizatihi kendisidir" - Son Dakika

Destici: "Türkiye Büyük Millet Meclisi; devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi ve bizatihi kendisidir"

22.04.2021 16:32
Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi; Devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi ve bizatihi kendisidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi; Devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi ve bizatihi kendisidir" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Destici, "Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıldönümünü. Necip milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de sosyal hayata dair her alanı ağır bir şekilde etkileyen pandeminin neden olduğu olumsuz şartlar altında kutluyoruz" dedi.

Gazi Meclis'in çok zor şartlarda kurulduğunu belirten Destici, "Çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclis, kaybettiğimiz 1. Dünya Savaşı'nın ardından, işgal altındaki bir ülkede; parasız, silahsız, askersiz, erzaksız, elinde neredeyse sadece milletimizin var olma azmi ve inancıyla; milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten, sadece Allah'a ve milletine sırtını dayayarak verdiği olağanüstü mücadelenin sonunda kazandığı zaferin karargahıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, kazandığı zaferin ardından, cumhuriyeti ilan eden, yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde, bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum inşa eden bir kurumdur" diyen Destici, "Bu yönüyle, hem Türk hem de dünya tarihi için çok özel ve önemi bir yere sahiptir. Milletimiz, Meclis'iyle her zaman gurur duymuş, bu özellikleri nedeniyle de ondan beklentileri her zaman yüksek olmuştur. Sahip olduklarımızın değerlerini, özellikle onları kaybetmeden bilmemiz çok önemli" açıklamasında bulundu.

"1921 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu maalesef gerçekte tek 'sivil' anayasamızdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi, bizatihi milletin kendisi olduğunu vurgulayan Destici, "Bu dönem görev yapan Meclis'imizin önünde iki büyük görev ve fırsat olduğuna inanıyorum. 100 yıl önce yapılan Teşkilat-ı Esasi olarak bilinen 1921 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu ilk anayasa olmasının yanında maalesef gerçekte tek 'sivil' anayasamızdır. Sonrasında, milletimiz, darbecilerin hazırladığı, otoriteyi ve vesayeti esas alan anayasalarla yönetilmiş ve hala da durum aynıdır. Ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne yaşadığı problemlerde, bu halin önemli bir pay sahibi olduğunu inkar edemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizi geleceğe güvenle taşıyacak bir anayasa yapmalıdır"

Yeni anayasanın yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, bu dönemde, mümkün olan en geniş mutabakatla, demokratik, sivil, özgürlükçü, ülkemizi ve milletimizi geleceğe güvenle taşıyacak bir anayasa yapmalıdır. Ülkemizin ve milletimizin bunu sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Meclis'imize düşen diğer önemli görev de, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, devletin her kademesinden, terörün uzantıların temizlemek olmalıdır. Bu hepimiz için, ülkemiz, milletimiz, tarihimiz ve geleceğimize karşı taşıdığımız bir sorumluluk, bir mecburiyettir" dedi.

Mustafa Destici, 23 Nisan dolaysı ile yayınladığı mesajın devamında şunları kaydetti:

"Açılışının 101. yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten, onu zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyeti kuran ilk meclisimizin değerli üyelerini, Milli Mücadele'yi kazanarak, Anadolu'nun Türk Milleti'ne vatan olmaya devam etmesini sağlayan komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla anıyorum.

Gazi Meclis'in ruhuyla, 'Misakı Milli' hedefinden ayrılmadan ve gelecekte bu emele ulaşacağımızdan zerre şüphe duymadan yolumuza milletçe birlik ve beraberlik içinde el ele gönül gönüle devam etmeliyiz Hakimiyet Allah'ın, irade ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şahsım, Büyük Birlik Partisi ve Alperenler adına; Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu, özellikle çocuklarımız mutlu, devletimiz var olsun." - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici: 'Türkiye Büyük Millet Meclisi; devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi ve bizatihi kendisidir' - Son Dakika


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