Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyor - Son Dakika
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Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyor

09.03.2022 13:47
Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyor

Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyorBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor" dedi.

Destici: Türkiye diplomaside doğru bir çizgi izliyor

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, terörle mücadelenin hem sınır içerisinde hem de sınır dışında devam ettiğini, Hakkari'de 571 personelin katılımıyla 'Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar Operasyonu'nun başlatıldığını anımsattı. Destici, "Ülkemizin terörle mücadelesinde başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere emeği olan tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

'KAMUOYUNA SUNULMASINI İBRETLE İZLİYORUZ'Destici, Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatarak, sivil ölümlerin ülkeler ve toplumlar arasında etkileri yüzlerce yıl sürecek düşmanlıklara yol açtığını belirterek, "Durumu görüyoruz, şartları biliyoruz. Daha önce de pek çok kez dile getirdim. Türkiye'ye, devletimize ve milletin temsilcileri olan siyasetçilere düşen Türkiye'yi savaşın dışında tutmak, barışın tesis edilmesi için gayret göstermek ve oluşan yeni şartların olumsuz etkilerinde ülkemizi korumaktır. Bu kapsamda yaşanan ekonomik sarsıntıların Millet İttifakı'nı oluşturan partiler tarafından, sanki dünyada pandemi veya bir ekonomik kriz veya herhangi bir savaş ortamı yokmuş gibi kamuoyuna sunulmasını da ibretle izliyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE BARIŞIN YANINDA YER ALMALIDIR'Destici, Ukrayna'daki gelişmeleri adım adım takip ettiklerini, Türkiye olarak kritik bir konumda yer aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte üzerimizdeki baskıyı taşıyabilecek, içinde bulunduğumuz süreci güven içinde atlatabilecek güce, birikime, akla ve ferasete sahip olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye üzerinde bir baskının kurulmaya çalışıldığını da fark ediyoruz. Türkiye bizce diplomaside doğru bir çizgi izliyor. Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizin şu ana kadar takip ettiği tavır ve istikameti yapıcı ve olumlu buluyoruz. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve işgalin haksız olduğunu hiçbir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde dile getirmiştir. Bununla birlikte, Türkiye, Rusya'yla ilişkilerini kesmemiştir. Türkiye'nin savaşın tarafı olmaması, barışın sağlanması ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi için hem taraflar hem de tüm dünya açısından bir şanstır. Türkiye, hukukun ve barışın yanında yer almalıdır. Türkiye tarafı olmadığı bir savaşın bedelini asla ödememelidir."

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ukrayna, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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