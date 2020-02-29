Destici: Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır - Son Dakika
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Destici: Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır

6 saat önce

, BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

Destici: Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır, System.String[]
, BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici,  "Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Destici, "Dün akşam bu saatlerde kahraman ordumuz kahpe saldırıların hedefinde oldu. Bu hain ve kahpe saldırılar neticesinde şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırılar ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olamayacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE KONUYLA ALAKALI GÖRÜŞTÜK'

Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla, Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün akşamdan itibaren partimizin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ediyoruz hem de durum değerlendirmesi yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyla alakalı görüştük. Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler."


- Ankara
Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
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