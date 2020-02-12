Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerine saldırı olması halinde rejim güçlerinin her yerde vurulacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, "Bu çok doğru ve yerinde bir karardır. Eğer bir saldırı daha olursa Suriye rejimi, Esed ve destekçileri için sonu hayır olmayacak, felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, partisinin genel merkezinde Çamlıdere ilçesi muhtarlarını kabulü öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İdlib'den çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Türk askerinin İdlib'de bulunmasının Türkiye için güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Destici, buradan çıkılması halinde Tel Abyad ve Rasulayn'dan da çekilmek zorunda kalınacağını söyledi.

Destici, "Bugün bir takım bedeller ödüyor olabiliriz ama bugünün şartlarında bir adım dahi geri adım atamayız." dedi.

Türkiye'nin terör örgütlerini sevindirecek tartışmalarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, dikkatin vatandaşların ekonomik problemlerinin çözülmesine verilmesi gerektiğini kaydetti.

Destici, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk askerine saldırı olması halinde rejim güçlerinin her yerde vurulacağını açıkladığını hatırlatması üzerine, "Çok doğru ve yerinde bir karardır. Eğer bir saldırı daha olursa Suriye rejimi, Esed ve destekçileri için sonu hayır olmayacak, felaket olacaktır. Esed, yüzyılın zalimi, canisi ve katilidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının açıkladığı bu kararı doğru bulduğumuzu, yerinde bulduğumuzu ve sonuna kadar da desteklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.