Destici: Ülkemiz için hayırlı olsun - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Destici, açıklamasında, "Kendi imkanlarımız ve kendi milli sondaj gemimiz Fatih'in Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya Gaz Sahası Tuna-1'de ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şükürler olsun. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan bu buluşta emeği olan başta Fatih sondaj gemimiz personeline, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine, Enerji Bakanımıza ve bu çalışmaları destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu arama çalışmalarının arkası gelecek ve Türkiye hem anakarasında hem de mavi vatanımızın Karadeniz, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerinde milli unsurları ile yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kaynaklar bulacaktır" ifadesine yer verdi.