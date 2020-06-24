Destination Dubai: Japon usulü miso soslu kara morina balığı nasıl yapılır?
Destination Dubai'nin bu bölümünde gazeteci Evan Bourke ülkenin en seçkin lokanlarından biri olan Shanghai Me'yi tanıtıyor.
Destination Dubai'nin bu bölümünde gazeteci Evan Bourke ülkenin en seçkin lokanlarından biri olan Shanghai Me'yi tanıtıyor. Bu hafta programa konuk olan deneyimli aşçı Shane Macneill, Japon usulü kara morina balığı pişiriyor.View on euronews
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25.06.2020 01:03:02. #1.13#
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