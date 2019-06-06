Son Dakika Haberleri: Destiny 2'ye Platformlar Arası İlerleme Paylaşma Özelliği Geliyor
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Destiny 2'ye Platformlar Arası İlerleme Paylaşma Özelliği Geliyor

7 dakika önce

Destiny 2'ye 'cross-save' özelliği getirileceği açıklandı. Oyunun 'cross-play' desteği almayacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Destiny 2'ye Platformlar Arası İlerleme Paylaşma Özelliği Geliyor, System.String[]
Halo ve Destiny serilerinden tanıdığımız oyun yapımcısı Bungie, Destiny 2'ye 'cross-save' özelliğini getireceğini duyurdu. PC, Xbox One ve Google Stadia'da desteklenecek bu özellik, PS4 için henüz kullanılamayacak.



Özelliğin PS4'e getirilmemesinin Sony politikalarıyla alakalı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu özellik sayesinde oyuncular, ilerlemelerini bu cihazlar arasında paylaşabilip kaldıkları yerden, kendi karakterleriyle devam edebilecekler. Tüm bunların yanı sıra oyuna 'cross-play' özelliği getirilmeyeceği bilgisi de verildi. Yani farklı platformlarda oyuna sahip olan arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynamanız mümkün olmayacak.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:07 
Google, Xbox One, Destiny 2, Teknoloji
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