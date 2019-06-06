Destiny 2'ye Platformlar Arası İlerleme Paylaşma Özelliği Geliyor

Halo ve Destiny serilerinden tanıdığımız oyun yapımcısı Bungie, Destiny 2
'ye 'cross-save' özelliğini getireceğini duyurdu. PC, Xbox One
ve Google
Stadia'da desteklenecek bu özellik, PS4 için henüz kullanılamayacak.
Özelliğin PS4'e getirilmemesinin Sony
politikalarıyla alakalı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Bu özellik sayesinde oyuncular, ilerlemelerini bu cihazlar arasında paylaşabilip kaldıkları yerden, kendi karakterleriyle devam edebilecekler. Tüm bunların yanı sıra oyuna 'cross-play' özelliği getirilmeyeceği bilgisi de verildi. Yani farklı platformlarda oyuna sahip olan arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynamanız mümkün olmayacak.