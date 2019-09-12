Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Maça baktığımızda detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve beraberindeki teknik ekip, Alanya Huzurevini ziyaret etti. Ziyarette huzurevi sakinlerine önce aşure dağıtan Bulut, daha sonra ağustos ve eylül ayında doğanlar için gerçekleşen doğum günü etkinliğine katıldı.



Bulut, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe müsabakasına diğer maçlara olduğu gibi hazırlandıklarını belirtti.

Rakibin güçlü yanlarını ve zaaflarını iyi bildiklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Baktığımızda lig birincisi olarak, lig ikincisiyle oynuyoruz. Bu konumumuzu vermek istemiyoruz ve var gücümüzle pazartesi günü Fenerbahçe karşısına çıkıp, istediğimiz puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

"İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz"

Maçın kolay olmayacağını iyi bildiklerini dile getiren Bulut, futbolcularının bunun bilincinde olarak çalıştığını vurguladı.

Karşılaşmanın hazırlıkları için önlerinde birkaç gün daha olduğuna değinen Bulut, "Maça baktığımızda detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Maçın stresten çok kendilerinde heyecan oluşturduğunu belirten Bulut, sonuçta büyük bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.

"Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek, arzu biraz daha farklı oluyor." diyen Bulut, şöyle konuştu:

"Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımımız var. Bunu geçen 3 haftada herkese gösterdik. Bunun üzerine de koymak istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil, yedekten gelen oyuncular da ilk 11'deki oyuncuları zorluyor. İyi tarafı da bu. O yüzden takımın performansı yukarıya doğru seyrediyor. İnşallah bunu uzun süre devam ettiririz."