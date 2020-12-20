Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika

Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar

20.12.2020 13:16
Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde define bulma amacıyla detektörle arama yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde define bulma amacıyla detektörle arama yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Örenler mevkiinde 7 farklı yerde kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Günyüzü ilçesi Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde geçen cuma günü devriye gezen Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki detektörle arama yapan 4 şüphelinin olduğunu belirledi. Suçüstü yakalanan şüpheliler T.D., H.Ü., M.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 2 detektör, kulaklık ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Örenler mevkiinde yapılan incelemede şüphelilerin detektörle tespit ettikleri 7 farklı noktada da kazı çalışması yaptığı belirlendi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.


Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar
Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar
Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar
Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Detektörle define ararken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika


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