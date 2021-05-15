Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 22:20
Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Deterjan alerjisi herkeste görülebilecek bir alerji çeşididir.

Deterjan alerjisi herkeste görülebilecek bir alerji çeşididir.

Deterjan Alerjisi Nedir?

Deterjan alerjisi bazı insanlarda görülebilen ve vücudun tepkime göstermesine neden olan bir alerji çeşididir. Kişilerin hangi deterjana alerjisi olduğunu öğrenmesi gerekir. Bu deterjan kullanıldıkça kişilerde görülen alerji aynı şekilde devam edecektir. Belirli bir zaman sonra alerji belirtileri vücutta daha etin bir şekilde görülecektir. Alerji şiddeti kişinin kullandığı zamana ve seviyeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Sıcak yaz aylarında cildin nemli olması durumunda belirtiler az görülebilir ve kendi kendine kaybolabilir. Deterjanın daha az kullanılması ve cildin hava alması bu duruma daha fayda sağlayacaktır. Alerjisi olan kişiler sıcağa karşı her zaman hassas olur. Kalın giysiler giyildiğinde alerjiler kendini sebepsiz yere tekrarlayabilir. Rüzgar etkisiyle vücudun nem oranı azalarak cildin kurumasına yol açar. Bu aşamada tüm alerji belirtileri vücutta görülmeye devam eder.

Deterjan Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Deterjan alerjileri ciddiye alınması gereken bir alerji türüdür. Görülen belirtilerle bir ömür sürdürmek normal bir durum değildir. Mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi ve doktorun belirlediği tedavi sürecinin belirlenen şekilde uygulanması gerekir. Deterjan alerjisi her kişide olan bir durum değildir. Her insanın bünyesi farklı olduğundan, her ürüne veya eşyaya karşı direnci aynı olmaz. Bu yüzden bu kişilerde deterjan alerjisi görülebilir. Deterjan alerjisinin gösterdiği belirtiler doğrultusunda alerji olduğu anlaşılır. Kesin tanı koyulması için hastanelerde alerji testi yapılması gerekir. Bu testler sonucuna göre alerji olup olmadığı kesinleşir.

Deterjan Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Deterjan Alerjisi Belirtileri

Deterjan alerjisi her insanda farklı belirtiler gösterebilir. Fakat görülen belirtiler aşağı yukarı aynıdır. Deterjan kullanan kişiler vücudunda herhangi bir belirti gördüğünde, bu alerji hakkında birçok araştırma yapar. Fakat bu durum zaman kaybı olacaktır. Belirtilerin görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına gidilerek neye karşı alerji olduğu öğrenilmelidir. En çok merak edilen deterjan alerjisinin belirtileri vücutta şu şekilde görülür;

Cildin kaşınması

Kırmızı lekeler

Kurdeşen

Burun akması

Gözlerin sulanması

Cilt hassasiyetinin artması

Kabuk bağlayan cilt lekeleri

Deterjan Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Deterjana karşı alerjisi olan kişiler öncelikle deterjandan uzak durması gerekir. Her temas kurulduğunda insan vücudunda belirtiler şiddetini artarak göstermeye devam edecektir. Doktorlar tedavi konusunda kişiye alerji ilaçları verir. Bu alerji ilaçları bazen krem olurken bazen de ağızdan alınan haplar olur. Düzenli olarak kullanılması alerji etkilerini en aza indirecektir. Alerjisi olan kişiler bu konularda daha hassas olmalıdır. Alerji olduğunu bile bile deterjanla temas haline girmemelidir. Alerjilerin oluşması gün geçtikçe daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bu konuda mutlaka doktorların verdiği tavsiyelere uyulması gerekir.

Deterjan Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerjisi olan kişiler her zaman alerjisi olduğu durumlardan uzak durması gerekir. Alerjiyi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Alerjisi olan kişiler deterjandan uzak durarak ilk tedavisini kendi yapmış olur. Görülen belirtilerin kalıcı olmaması ve kısa süre içinde düzelmesi için doktorların verdiği ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçlar arasında kremler ön plana çıkıyor. Alerjiye yönelik kullanılan ve üretilen çok fazla sayıda krem bulunuyor. Kremler her insanda farklı sonuçlar çıkarabiliyor.

Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu Emre Akbaba'ya tepkiler çığ gibi! Şampiyonluk maçındaki performansı gündeme oturdu İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Davul gibi olmuşsun" sözleri sonrası hırs yapan Deniz Seki, iğne ipliğe döndü Galatasaray her şeyi yaptı ama olmadı! Ligi ikinci bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu Galatasaray her şeyi yaptı ama olmadı! Ligi ikinci bitiren Aslan, Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu Fenerbahçe beraberliği buldu ama çok geç! Canlı anlatım Fenerbahçe beraberliği buldu ama çok geç! Canlı anlatım Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi Son Dakika: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 145'e yükseldi         
21:47
Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi Yeni Malatya'dan Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a attığı golden sonra sevinmedi         
21:31
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş Süper Lig'de tarihi sezonun şampiyonu Beşiktaş         
19:17
Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir         
19:13
Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı         
18:49
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek         
16:07
Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı Traktör kazasında ölen 4 kişinin piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:58
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı! Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!         
10:57
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 22:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement