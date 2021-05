Deterjan Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Deterjan Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Deterjan alerjisi herkeste görülebilecek bir alerji çeşididir.

Deterjan Alerjisi Nedir?

Deterjan alerjisi bazı insanlarda görülebilen ve vücudun tepkime göstermesine neden olan bir alerji çeşididir. Kişilerin hangi deterjana alerjisi olduğunu öğrenmesi gerekir. Bu deterjan kullanıldıkça kişilerde görülen alerji aynı şekilde devam edecektir. Belirli bir zaman sonra alerji belirtileri vücutta daha etin bir şekilde görülecektir. Alerji şiddeti kişinin kullandığı zamana ve seviyeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Sıcak yaz aylarında cildin nemli olması durumunda belirtiler az görülebilir ve kendi kendine kaybolabilir. Deterjanın daha az kullanılması ve cildin hava alması bu duruma daha fayda sağlayacaktır. Alerjisi olan kişiler sıcağa karşı her zaman hassas olur. Kalın giysiler giyildiğinde alerjiler kendini sebepsiz yere tekrarlayabilir. Rüzgar etkisiyle vücudun nem oranı azalarak cildin kurumasına yol açar. Bu aşamada tüm alerji belirtileri vücutta görülmeye devam eder.

Deterjan Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Deterjan alerjileri ciddiye alınması gereken bir alerji türüdür. Görülen belirtilerle bir ömür sürdürmek normal bir durum değildir. Mutlaka doktor kontrolüne gidilmesi ve doktorun belirlediği tedavi sürecinin belirlenen şekilde uygulanması gerekir. Deterjan alerjisi her kişide olan bir durum değildir. Her insanın bünyesi farklı olduğundan, her ürüne veya eşyaya karşı direnci aynı olmaz. Bu yüzden bu kişilerde deterjan alerjisi görülebilir. Deterjan alerjisinin gösterdiği belirtiler doğrultusunda alerji olduğu anlaşılır. Kesin tanı koyulması için hastanelerde alerji testi yapılması gerekir. Bu testler sonucuna göre alerji olup olmadığı kesinleşir.

Deterjan Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Deterjan Alerjisi Belirtileri

Deterjan alerjisi her insanda farklı belirtiler gösterebilir. Fakat görülen belirtiler aşağı yukarı aynıdır. Deterjan kullanan kişiler vücudunda herhangi bir belirti gördüğünde, bu alerji hakkında birçok araştırma yapar. Fakat bu durum zaman kaybı olacaktır. Belirtilerin görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına gidilerek neye karşı alerji olduğu öğrenilmelidir. En çok merak edilen deterjan alerjisinin belirtileri vücutta şu şekilde görülür;

Cildin kaşınması

Kırmızı lekeler

Kurdeşen

Burun akması

Gözlerin sulanması

Cilt hassasiyetinin artması

Kabuk bağlayan cilt lekeleri

Deterjan Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Deterjana karşı alerjisi olan kişiler öncelikle deterjandan uzak durması gerekir. Her temas kurulduğunda insan vücudunda belirtiler şiddetini artarak göstermeye devam edecektir. Doktorlar tedavi konusunda kişiye alerji ilaçları verir. Bu alerji ilaçları bazen krem olurken bazen de ağızdan alınan haplar olur. Düzenli olarak kullanılması alerji etkilerini en aza indirecektir. Alerjisi olan kişiler bu konularda daha hassas olmalıdır. Alerji olduğunu bile bile deterjanla temas haline girmemelidir. Alerjilerin oluşması gün geçtikçe daha ağır sonuçlar doğurabilir. Bu konuda mutlaka doktorların verdiği tavsiyelere uyulması gerekir.

Deterjan Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Alerjisi olan kişiler her zaman alerjisi olduğu durumlardan uzak durması gerekir. Alerjiyi tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Alerjisi olan kişiler deterjandan uzak durarak ilk tedavisini kendi yapmış olur. Görülen belirtilerin kalıcı olmaması ve kısa süre içinde düzelmesi için doktorların verdiği ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçlar arasında kremler ön plana çıkıyor. Alerjiye yönelik kullanılan ve üretilen çok fazla sayıda krem bulunuyor. Kremler her insanda farklı sonuçlar çıkarabiliyor.