Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
6 dakika önce
Deterjan dökülen süs havuzu köpürdüHATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:35 Kaynak: DHA
Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.
Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, dikkati çekti. Süs havuzunu görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
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PAYAS (Hatay), (DHA)-
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