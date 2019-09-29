Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs, havuzunu köpürttü.

Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, dikkati çekti. Süs havuzunu görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

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PAYAS (Hatay), (DHA)-