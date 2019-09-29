Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
17 dakika önce
HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:38 Kaynak: DHA
HATAY'ın Payas
ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.
Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, görenleri şaşırttı. Süs havuzundaki köpükleri görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
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