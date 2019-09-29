Son Dakika Haberleri: Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
Son Dakika Güncel Haber

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü

38 dakika önce

HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.

Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü, System.String[]

HATAY'ın Payas ilçesinde kim tarafından döküldüğü bilinmeyen deterjan süs havuzunu köpürttü.

Payas ilçesindeki çarşı merkezinde bilinmeyen kişi veya kişilerce süs havuzuna deterjan döküldü. Bir anda çevresini köpüklerin sardığı havuz, görenleri şaşırttı. Süs havuzundaki köpükleri görenler, sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Payas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Alçı'nın "Katil devlet" sözlerine Emekli Tümgeneral Yavuz'dan sert tepki: FETÖ artığı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 22:49:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deterjan dökülen süs havuzu köpürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]