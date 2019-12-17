Deterjan fabrikası değil okul - Son Dakika

Diyarbakır'daki Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aralarında sıvı sabun, çamaşır suyu ve cam temizleme suyunun da bulunduğu 22 çeşit temizlik malzemesi üretiyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya teknolojisi alanı öğrencileri, öğretmenleri ile okulun laboratuvarında sıvı sabun, oda spreyi, bulaşık deterjanı, parlatıcı, yüzey temizleyici ve cam silme suyu gibi ürünlerin bulunduğu 22 çeşit temizlik ürününün üretimini yapıyor. Okul içerisinde bulunan laboratuvarda yapılan ürünler, kent merkezi ile kırsal ilçelerdeki kamu kurum kuruluşlarına satılarak, öğrenciler için ek gelir imkanı sağlanıyor. Öğrenciler, bu projeyle hem iş deneyimine sahip olmanın avantajını elde ediyor hem de çalıştıkları sürede aldıkları ücretle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"TAM KAPASİTEYE GEÇİLDİĞİNDE GÜNLÜK 18 TON DETERJAN ÜRETİLECEKTİR"

Kayapınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Engin Öztürk öğrencilerin bu projeyle üretime olan katkılarının çok önemli olduğu söyledi. Üretimi iki kat artırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Burada 22 farklı çeşit temizlik ürünü üretiliyor ve günlük 9 ton kapasite ile çalışan bir laboratuvar sistemimiz mevcut. Karacadağ Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokol gereğince 368 bin liralık bir hibe programı dahilinde kapasite iki kat artırılıp 18 tona kadar çıkarılacaktır. Öğrencilerimiz saat başı ücret almak ile birlikte aynı zamanda sigortaları da SGK tarafından yatırılmaktadır. Bu değerli çalışma için bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"22 FARKLI KALEMDE TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ"

Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri AR-GE biriminin desteğiyle okulda temizlik ürünleri imal etmeye başladıklarını ifade etti. Bakanlığın Ocak 2019 tarihi itibari ile açılış onayı verdiği döner sermaye işletmemizde kimya teknolojisi alanında 22 farklı kalemde temizlik ürünü ürettiklerini belirten Güçmen şunları söyledi:

"Laboratuvarda öğrencilerin çamaşır suyundan yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından oda parfümüne kadar geniş yelpazede üretim yapıyoruz. Bu ürünlerimiz kamu ve özel sektörden talep olması durumunda kendilerine veriyoruz. Aynı zamanda merkez ve kırsal ilçelerimize bağlı okullarımızın da temizlik ürünü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şuan da çocuklarımız Çınar, Hazro, Kulp ve diğer ilçemizin okullarının ihtiyaç duyduğu temizlik ürünlerinin üretimini yapmaktadırlar."

"ELDE EDİLEN KAZANÇLA ÖĞRENCİLERİMİZE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Öğrencilerin çalışma saatlerine göre ücret aldıklarını aktaran Güçmen, "Öğrencilerimiz çalışma saatlerine göre yevmiye alıyorlar ve 8 öğretmen gözetiminde üretim yapıyorlar. Ürünlerin imalatı, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin sigortaları yapılıyor. Satıştan elde edilen kazançla öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Ülke ekonomisine de katma değer sağlamış oluyoruz. Bu çocuklar buradan mezun olduklarında artık aranılan kalifiye eleman olarak işverenler tarafından talep edilecekler. Bizler, imzalayacağımız protokollerle buradan mezun olacak öğrencilerimizin istihdamını sağlayacağız" diye konuştu.

"İŞ KAYGIM YOK"

İş kaygısının olmadığını ifade eden kimya teknoloji alanı 11'inci sınıf öğrencisi Feyza Güzel, "Burada alacağım iş yeri açma belgesi ile üniversiteyi de bitirdikten sonra kendi iş yerimi açabilirim. İş kaygım da pek yok. Buradan aldığım ekstra ücretle aile bütçesine katkıda bulunuyorum ve burada mezun olduktan sonra bana diplomanın yanında verilecek olan İş yeri açma belgesi ile kendi işyerimi açabileceğim. Öğretmenlerimden ve okulumdan da çok memnunum" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)