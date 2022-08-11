'Deterjan Pazarı'nda dolandırıcılık iddiasına soruşturma

ANKARA'da, ham maddesini sattıkları insanların yapacağı 'banyo topları'nı 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş, hakkında çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocabaş ise üyelerinden ödemelerle ilgili 3 aylık süre istedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu. Ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Bir süredir taahhütlerini yerine getiremeyen firmanın internet sitesi kapandı. Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine sisteme üye olan vatandaşlar dün panikle ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi. Öte yandan çok sayıda kişi Süleyman Kocabaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

'ÇIKAN HABERLER YÜZÜNDEN KAPILAR KAPANDI'Süleyman Kocabaş ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Kocabaş, ülkeyi terk etmediğin belirterek, "Deterjan.com, benim bedenim ancak mezara giderse yok olur. Biz her zaman şirketin başındaydık, bundan sonra da sürekli başında olacağız. Halka yaptırdığımız işten çok daha yüksek kapasitede fabrika kurdum ve 280 kişiyi istihdam ettim. Şu an itibarıyla üzerimizde çok ciddi baskı var. Özellikle belirli bir grup bazı organizasyonları yapıp sürekli haberler çıkartarak sürekli sorun oluşturuyor. Ben pazartesi günü yüklü miktarda para alıp, ödemelere başlayacakken, bu çıkan haberler yüzünden bütün kapılar kapandı. Ben 2 aydır hiçbir şey satamıyorum. Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki sürece ertelememiz gerekiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben yarından itibaren şirketimi normal faaliyetine devam ettireceğim. İşimize devam edeceğiz. Ürün getirenlerin ürünlerini teslim alacağız. Yarın sabah 'Bismillah' deyip işime başlayacağım. Ödeme alamayan kişilerin, şirketin kapanma durumu olursa hiçbir şekilde almayacaklarını düşünerek hareket etmelerini istiyorum" dedi. 'ÖDEMELERİ YAKIN ZAMANDA YAPAMAM'Kocabaş, belirli bir grubun 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdıklarını ileri sürdüğünü ifade ederek, "Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; 2 aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim" diye konuştu.'3 AYLIK SÜRE İSTİYORUM'Süleyman Kocabaş, herkesin bu süreçte beklemesi gerektiğini söyleyerek, "Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın" dedi.Öte yandan dün birçok kişinin önünde toplandığı Kahramankazan'daki firmaya ait fabrikanın bugün açıldığı ve işçilerin çalışmaya başladığı görüldü.

Görüntü dökümü: Kocabaş'ın konuşmasıŞirketten görüntü

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA,