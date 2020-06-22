Deterjan ve zeytin kutularına gizlenmiş uyuşturucuya "Odin" geçit vermedi - Son Dakika

Deterjan ve zeytin kutularına gizlenmiş uyuşturucuya "Odin" geçit vermedi

Kars'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de bulunduğu operasyonda, deterjan ve zeytin kutuları arasına saklanmış 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirdi.

Kars'ta polis ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Odin"in de bulunduğu operasyonda, deterjan ve zeytin kutuları arasına saklanmış 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirdi. Kars Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Z.C.B'nin kente uyuşturucu madde getireceğini tespit edildi. Z.C.B'yi teknik takibe alan polisler, havalimanı kavşağında aracını durdurdu. Narkotik köpeği Odin'in araçta yaptığı aramada, çuval içerisindeki deterjan ve zeytin kutuları arasında gizlenmiş üç parça halinde 1 kilo 875 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri böylece kentteki en yüksek toz esrar maddesini ele geçirmiş oldu. Gözaltına alınan Z.C.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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