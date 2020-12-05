Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı - Son Dakika

Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı

05.12.2020 11:29
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı, System.String[]

AKSARAY'da deterjan yüklü tırın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle yandı.

AKSARAY'da deterjan yüklü tırın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tır şoförü Faruk Başak (40), "Ankara'dan Irak'a deterjan götürüyordum. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi" dedi.

Yangın, saat 09.40 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Tacin Mahallesi yakınlarında çıktı. Ankara'dan Irak'a deterjan taşıyan Faruk Başak yönetimindeki 33 AFA 324 plakalı tırın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Alevleri fark eden Başak, tırı emniyet şeridine park edip, çekici bölümünü dorsesinden ayırıp itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen sürücülerde, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

11 ton deterjanın kullanılmaz hale geldiğini belirten sürücü Faruk Başak, "Geceyi Aksaray'a 50 kilometre kala bir tesiste geçirdim. Daha sonra yola çıktım. Dorse kısmının yukarısından alev aldı. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi" dedi. ?

Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Aksaray, Ateşe, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı - Son Dakika


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