Detroit: Become Human 6.5 milyon kopya sattı - Son Dakika
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Detroit: Become Human 6.5 milyon kopya sattı

21.03.2022 07:59
Detroit: Become Human 6.5 milyon kopya sattı

Hikayesi ve seçimleriyle sizi kendine bağlayan Detroit: Become Human 6.5 milyondan fazla kopya satarak Quantic Dream'in en başarılı işi oldu.

Detroit: Become Human çıkış yaptığı 2018 yılında büyük ses getirmiş ve gerek basından gerekse de oyunculardan büyü bir övgü almıştı. 25 Mayıs 2018'de PlayStation 4 için yayınlanmasının sonra 1 seneden fazla bir sürenin ardından bilgisayarlara da gelen Detroit Aralık 2019'da PC oyuncularıyla buluşmuştu. Detroit bilgisayarlara ilk çıkış yaptığında Quantic Dream oyunlarını Steam'den oynamak mümkün değildi fakat Haziran 2020'de bu durum da ortadan kalktı ve oyun Steam'deki yerini alarak 2021'de 1 milyondan fazla kopya sattı.

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DETROIT BECOME HUMAN 6.5 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

Son yapılan açıklamalara göre Detroit: Become Human çıkış yaptığı günden bu yana PlayStation 4 ve PC'de toplam 6.5 milyon kopya sattı. Geçen yılın Temmuz ayında yapılan açıklamalara göre de Detroit 6 milyonluk satış sayısına ulaşmıştı. Böylece oyun satış rakamlarını 7 ay gibi bir sürede yarım milyon artırmış oldu. Quantic Dream de finansal açıdan bir hayli iyi durumda olduğunu ve Detroit'in bunun en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Şirketin önemli isimlerinden Guillaume de Fondaumière yaptığı açıklamada "Detroit: Become Human'ın satış değerleri finansal açıdan iyi bir durumda olduğumuzun en iyi göstergesi." ifadelerini kullandı. Fondaumière ayrıca yaptığı açıklamada Steam'de geçilen sembolik 1 milyon barajına da değindi ve Detroit: Become Human'ın Quantic Dream'in en büyük başarısı olduğunu söyledi.

Detroit: Become Human 6.5 milyon kopya sattı

QUANTIC DREAM'İN EN BAŞARILI OYUNU

Gerçekten de gerek finansal gerekse de popülarite açısından Detroit, Quantic Dream'in en üstün işi durumunda. Heavy Rain ve Beyond Two Souls gibi isimler hala bilinirliğini korusa da Detroit'in bu isimlerden çok daha başarılı olduğu bir gerçek. Gözler şimdiyse Quantic Dream'in sonraki oyununa, Star Wars Eclipse'e çevrilmiş durumda. Aksiyon macera oyunu olacağı ve dallanıp budaklanan bir hikayeye sahip olacağı dışında hakkında pek de bilgiye sahip olmadığımız Eclipse'in çıkış tarihi şu an belirsiz.

Detroit: Become Human 6.5 milyon kopya sattı
Kaynak: SaveButonu
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PlayStation 4, oyunlar, Mayıs, Steam, Gamegar, Son Dakika

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