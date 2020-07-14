DEÜ'de "15 Temmuz ve şehitlik kavramı" paneli düzenlendi - Son Dakika

DEÜ'de "15 Temmuz ve şehitlik kavramı" paneli düzenlendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz ve Şehitlik Kavramı" konulu panel düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz ve Şehitlik Kavramı" konulu panel düzenlendi.

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DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük 15 Temmuz Şehitler Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, milletin varlığına kast eden kalkışmayı hiçbir zaman unutmayarak, demokrasiye bağlı ve milli iradeye saygılı nesiller yetiştireceklerini belirtti.

Hotar, 13-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerinin anılacağını kaydetti.

Panelde konuşan DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen de şehitliğin irade meselesi olduğunu kaydederek, "Allah yolunda mücadele eden ve öldürülen kişiler şehitlerdir. 15 Temmuz şehitleri de bu vatanın bölünmezliği ve birliği için düştükleri topraklarda; kendilerine Allah'ın tanıklık edeceğine olan inançla bu mücadeleye katıldılar. İçinde bulunduğumuz vatanı, dirliğini korumak için kendilerini feda ettiler." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert de hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ancak anıların hala taze, yaraların ise kapanmadığını vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ'de '15 Temmuz ve şehitlik kavramı' paneli düzenlendi - Son Dakika
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