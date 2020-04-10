DEÜ'de Covid-19 tanı testlerine başlandı - Son Dakika
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DEÜ'de Covid-19 tanı testlerine başlandı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de yapılan korona virüs (Covid-19) test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında;

DEÜ'de Covid-19 tanı testlerine başlandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de yapılan korona virüs (Covid-19) test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bio İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan Tanı Merkezi Laboratuvarı, ilk testlerine başladı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden gelen numunelerin gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak analiz edildiğini kaydeden DEÜ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Merkezimizde ilk gün 500 numunenin analizi yapıldı. Bu sayıyı kısa zamanda 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu zorlu süreçte de üniversite olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.


Küresel Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; Sağlık Bakanlığının Türkiye'de yapılan test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar doğrultusunda bir süre önce DEÜ Bioİzmir Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Tanı Merkezi Laboratuvarı, ilk testlerine başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen TÜSEB ile hizmet vermeye başlayan DEÜ Covid-19 Tanı Merkezinde, ilk gün ise 500 numunenin analizi gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden gelen numunelerin gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılarak analiz edildiğini belirterek, "Mevcut riskleri göz önüne aldığımızda, virüse ilişkin tespitlerin de doğru şekilde yapılması gerekiyor. Buradan hareketle ülkemizin diğer kentlerinde olduğu gibi üniversitemiz bünyesinde kurulan tanı merkezinde de testler yapılmaya başlandı. İlk gün 500 numune incelendi. Bu sayıyı kısa sürede 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece salgınla etkin şekilde mücadele edilmesinde tanı merkezimizin önemli rol üstleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.


7/24 esasıyla çalışacak


Merkezin, üniversitenin İzmir Balçova'daki Sağlık yerleşkesinde hizmet vereceğini kaydeden Rektör Hotar, "İnsan hayatını doğrudan tehdit eden korona virüs ile mücadelede aralıksız ve hızlı şekilde çalışmamız, analizleri büyük bir hassasiyetle yapmamız gerekiyor. Bu noktada tanım merkezinde; viroloji, mikrobiyoloji, biyokimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetik ve tıbbi biyoloji alanlarında uzman 6 öğretim üyemizin denetiminde, TUSEB tarafından 3 aylık süre ile işe alınan 20 laboratuvar çalışanı ve yine üniversitemiz tarafından sağlanan 8 destek elemanımızın yer aldığı 34 kişilik ekip, 7/24 esasıyla çalışmalarını yürütecek. Gerçek zamanlı PCR teknolojisi kullanılan merkezimiz ilk etapta Ege Bölgesi'ne hizmet verecek ancak ihtiyaç olması durumunda diğer bölgelere de destek olacak" dedi.


"Kamusal sorumluluğumuz var"


Türkiye'nin ulusal sağlık politikalarına uygun çalışmalar yürüttüklerini de hatırlatan Rektör Hotar, "Küresel Covid-19 salgınıyla ilgili hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri, yakından takip ediyoruz. Üniversite olarak gerekli tedbirlerimizi zaten almıştık. Kamusal sorumluluklarımız çerçevesinde bütün faaliyetlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Bu tanı merkezinde de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve devletimize olan görevlerimizi, burada da yerine getireceğiz. Moralimiz yüksek ve bu günleri atlatacağımıza olan inancımız da tam. Kararlıyız, birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve hijyen kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" ifadesinde bulundu. - İZMİR

Koronavirüs, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:13 Kaynak: İHA

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