Son Dakika Haberleri: Deü'de Doktorun Darbedildiği İddiası

Deü'de Doktorun Darbedildiği İddiası

31 dakika önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde görevli uzman doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği, konunun savcılığa bildirildiği belirtildi.

Deü'de Doktorun Darbedildiği İddiası, System.String[]
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesinde görevli uzman doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği, konunun savcılığa bildirildiği belirtildi.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin acil servisinde görevli uzman doktor Yekta Anıl Güllü, dün akşam bir hasta yakını tarafından darbedildi.

Açıklamada, "Gerekli inceleme başlatılmış olup, konu savcılığa intikal ettirilmiştir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Güllü ve tüm hastane personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:21 Kaynak: AA

Acil Servis, Güllü, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık
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