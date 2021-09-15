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DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı - Son Dakika

DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

15.09.2021 09:17
DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı, System.String[]

'Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi' kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde hazırlanan bin kişilik aşure, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

'Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi' kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde hazırlanan bin kişilik aşure, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, projeye katılan paydaşlara teşekkür ederek üniversitenin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), verdiği kaliteli eğitim ve üstlendiği bilimsel faaliyetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de destek olmaya devam ediyor. DEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi" kapsamında; İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürlüğü, Türk Kızılay ve STK'ların katkılarıyla DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nde hazırladıkları bin kişilik aşureyi, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin uluslararası hijyen standartlarında hizmet veren Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin katılımıyla pişirilen bolluk ve bereketin simgesi aşureler, DEÜ mensupları tarafından Konak Meydanı'nda vatandaşlara da ikram edildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Kızılay İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Baykalmış, Türk Kızılay Buca Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cihan Arslan, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina ve projeye destek veren STK'lar da tatlıların yapımı sırasında Sosyal Tesisler Yemekhanesi'ni ziyaret etti.

Proje ile Türk mutfaklarının geleneksel lezzetlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Geçen sene tüm tadilatlarını bitirdiğimiz ve adeta bir ameliyathane titizliğine sahip mutfağımızda hem öğrencilerimize hem personelimize en sağlıklı yiyecekleri sunuyoruz. Bugün de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için İzmir Valiliğimiz, Türk Kızılayımız ve STK'larımızla uluslararası hijyen koşullarına sahip DEÜ Sosyal Tesisler Yemekhanesi'nde bir araya geldik. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerimizin de katkılarıyla hazırlanan tatlılarımızı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Devletimizin üniversitemize verdiği imkanlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Projeye katkı sunan İzmir Valiliğimize, Türk Kızılay'a, STK'lara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Dünümüzle Yarınımızla Bu Hayatta Birlikteyiz Projesi"ne, İnsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve İzmir Gıda Bankası Derneği (İNSAN-DER) ile Hizmet Ehli Roman Derneği de destek verdi. - İZMİR

DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı
DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı
DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kızılay, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEÜ'de kazanlar birlik ve berberlik için kaynadı - Son Dakika


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