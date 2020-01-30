DEÜ'den deprem bölgesinde yakını olan öğrencilerine destek - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), deprem bölgesi Elazığ ve Malatya'da yakını olan öğrencilere destek verecek.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, açtıkları internet sitesi üzerinden yapılacak müracaatlara göre ihtiyacı olan öğrencilere konaklama, ulaşım, burs ve psikolojik destek konusunda yardımcı olacaklarını belirtti.

Deprem bölgesinde yaşanan can kayıplarının herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Hotar, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bölgede ailesi ve yakınları olan öğrencilere destek kararı aldık. Bu kapsamda 'afet.deu.edu.tr' isimli internet sitesini kurduk. Buraya yapılacak başvurular sayesinde hem bölgede ailesi yaşayan ve depremde nedeniyle kayıpları olan üniversitemiz öğrencilerini tespit edecek hem de ihtiyacı olan evlatlarımıza konaklama, ulaşım, burs ve psikolojik destek konularında yardımcı olacağız. Şu anda başvurular devam ediyor, kısa sürede müracaatların tamamlanacağını düşünüyoruz."