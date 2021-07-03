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DEÜ'den genç iş insanlarına destek - Son Dakika

DEÜ'den genç iş insanlarına destek

03.07.2021 11:30
DEÜ'den genç iş insanlarına destek, System.String[]

Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Ege Genç İnsanları Derneği (EGİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iki kurum arasındaki birlikteliğin iş dünyasına ve insanlığa faydalı olacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük binasında düzenlenen törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ile Yönetim Kurulu Üyeleri, DEÜ Teknoparkı (DEPARK) Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ve DETTO Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Selim katıldı.

DETTO'nun sahip olduğu bilgi ve birikimini EGİAD'a aktaracağı protokolle, iki kurum müşterek projelerde yer alacak. DEÜ öğrencileri, EGİAD'a bağlı üye iş yerlerinde staj yapabilecek, Ar-Ge faaliyetlerine katılabilecek. Ayrıca iki kurum dış kaynaklarca finanse edilen TEYDEB, TÜBİTAK, SANTEZ, FP7, H2020 gibi projelerde birlikte hareket edecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, imzalanan protokolün iki kuruma da hayırlı olmasını dileyerek, "Anlaşmanın üniversitemize, bilim dünyasına, şehrimize, ülkemize ve insanlığa faydalı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Öğrencilerimiz derneğe üye iş yerlerinde staj yapacak, Ar-Ge faaliyetlerine katılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (DETTO), öğrenciler ve araştırmacıların yanı sıra sanayiciler ile iş dünyasına da hizmet ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "EGİAD, Danışma Kurulu Üyesi olduğumuz bir kurum. Daha önceki ziyarette iş birliklerinin nasıl artırabileceğimizi konuşmuştuk. Bu kadar genç ve başarılı iş insanın bir arada olduğu oluşumla DEÜ'nün birlikteliğinin çok güzel sonuçlar ortaya koyabileceğini biliyor, bugünkü anlaşmayla yeni bir heyecan ve resmiyet kazandırıyoruz. İmzaladığımız protokol ile öğrencilerimiz derneğe üye iş yerlerinde staj yapacak ve Ar-Ge faaliyetlerine katılacak. TEYDEB, TUBİTAK, SANTEZ, FP7, H2020 gibi projelerde birlikte hareket edecek. Türkiye'nin ilk ve tek sağlık temalı teknoparkı DEPARK ve DETTO iş birliğinde karşılıklı bilgi alışverişi olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi ve EGİAD arasındaki anlaşmanın üniversitemize, bilim dünyasına, şehrimize, ülkemize ve insanlığa faydalı olacağına yürekten inanıyoruz, hayırlı olsun" diye konuştu.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de, Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri faaliyetlere yeniden başladıklarını ifade ederek, "Dünyadaki gelişmeler konusunda kendimizi güncel tutuyor, bilim ve ilimin ışığında yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sebeple de İzmir'in en köklü üniversitelerinden DEÜ ile yaptığımız protokolden çok ümitliyiz. Bu fırsat için Rektör Hocamız Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

DEÜ'den genç iş insanlarına destek
DEÜ'den genç iş insanlarına destek
DEÜ'den genç iş insanlarına destek

Dokuz Eylül Üniversitesi, Nükhet Hotar, Transfer, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEÜ'den genç iş insanlarına destek - Son Dakika


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