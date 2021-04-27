DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği - Son Dakika

DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği

27.04.2021 11:05
DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kariyer planlama etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kariyer planlama etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) iş birliğiyle, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün (KPMİ) desteğiyle yapılan Mentör-Mentee projesinde öğrencilere mentörlük hizmeti veriliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kariyer gelişimine yönelik uygulamalarıyla öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. Düzenlediği kariyer etkinliklerinde öğrencilerini profesyonellerle buluşturan DEÜ, Mentör-Mentee projesini de hayata geçirdi. DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) iş birliğinde yapılan projede seçilen öğrencilere öncelikle mentörlük süreci anlatıldı. DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün (KPMİ) de desteği ile mentörleri ile eşleşen öğrenciler, bahar dönemi boyunca hem derslerini takip edip hem de mentörleri ile yapacakları düzenli görüşmelerle mezuniyet sonrasına yönelik kariyer yollarını belirleyecek. Bu proje ile amaca yönelik olarak başarılı rol modellerini tanımak, profesyonel ağlar hakkında bilgi sahibi olmak ve erişim sağlamak, kişisel ve sosyal gelişim, iş fikirlerinin hayata geçirilmesi gibi hususlarda da katkı sağlanması hedefleniyor. İş hayatına yönelik farkındalığın arttırılacağı ve ilişkisel ağların geliştirileceği proje, öğrencilerin mezun olacağı Haziran ayında son bulacak.

Kişisel gelişimine destek

İMYO Müdürü Prof. Dr. Zeynep Arıkan, mentörlük kavramının kişisel ve mesleki konularda gelişim sağlayıcı bir anlam taşıdığını söyledi.

Arıkan, öğrencilerin derslerinde öğretim elemanlarından destek alsalar bile farklı bakış açıları kazanmak üzere mentörlerle yapılan görüşmelerin çok değerli olduğunu ifade etti.

EMCC Ege Bölge Temsilcisi Gizem Dağ da, alanlarında uzman ve mentörlük konusunda sertifikalara sahip yetkin mentörlerle birlikte öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını ve bu süreçte gençlerden de kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

KPMİ Koordinatörü Prof. Dr. Pınar Süral Özer, öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayan projeler arasında mentörlük çalışmalarının, deneyimden öğrenme ve karşılıklı etkileşime dayalı olması bakımından öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı etkileri ile özel bir değeri olduğunu söyledi. Proje koordinatörü İMYO öğretim üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ise mentör-mentee ilişkisinin yaş, uzmanlık gibi unsurlardan bağımsız olarak rehberlik ve karşılıklı öğrenmeye dayandığını ve projede özellikle mesleki ve akademik mentörlük amacı ile yola çıktıklarını ifade etti. - İZMİR

DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği
DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEÜ'den öğrencilerine mentör desteği - Son Dakika


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