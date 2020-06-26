DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt - Son Dakika

DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde yaşanan yüzde 20'lik kesintinin bu süreçte poliklinik hizmeti verilememesi nedeniyle olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde yaşanan yüzde 20'lik kesintinin bu süreçte poliklinik hizmeti verilememesi nedeniyle olduğunu belirtti.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var

Prof. Dr. Küçükgüçlü, Balçova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde yaptığı açıklamada, pandemi hastanesi olarak görev yaptıkları dönemde acil servis hariç polikliniklerde geçici süreyle hizmet veremediklerini kaydetti.

Bu nedenle hasta sayısının azaldığını ve döner sermayeye konu olan tahakkuk tutarının da düştüğünü aktaran Küçükgüçlü, "Doğal olarak hastanedeki mesai arkadaşlarımızın döner sermayeden aldıkları ek ödemelerde değişiklik olmuştur. Diğer bir ifadeyle ek ödemelerde yaşanan yaklaşık yüzde 20'lik kesintinin hastane yönetiminin keyfi bir uygulaması ya da tasarrufu ile yakından uzaktan ilgisi yoktur." dedi.

Küçükgüçlü, Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Büyük emek ve gayret göstererek hastalarımıza şifa olan arkadaşlarımıza, minnet borçluyuz. Buna karşın köklü kurumumuzun zan altında bırakılmasını, bir takım siyasi hareketlerin merkezi haline getirilmek istenmesini de doğru bulmuyoruz. Hak aramak başka bir şeydir, haksızlık yapmak başka bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Hastanelerinin siyasetin "oyun alanı" olmadığını belirten Küçükgüçlü, şunları kaydetti:

"Bugün milletvekilleri, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, sendika ve oda yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında üniversite hastanemiz hedef alınmış ve bir takım gerçeği yansıtmayan söylemlerde bulunulmuştur. Öncelikle söylemek isteriz ki, döner sermaye gelirleri bizim kendi iç işleyişimizle ilgili bir konudur. İkinci nokta ise bu açıklamalarda vurgulanan kıdem tazminatının fona devredilmesi konusunun üniversitemizle hiçbir alakası yoktur. Buradan kendine siyasi malzeme çıkarmak isteyenler, öncelikle sorumlulukları dahilinde olan görevlerini icra etmelidirler."

Dokuz Eylül Üniversitesi, Cumhuriyet Meydanı, Balçova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların 'ek ödemelerinin' kesildiği iddiasına yanıt - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:26 Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 03:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]