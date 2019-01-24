Deü'den "Taşınma" Açıklaması
48 dakika önce
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının taşınmasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının taşınmasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde fakülte ile konservatuvarın taşınmasıyla ilgili basında ve sosyal medyada doğru olmayan, gerçeklerle uyuşmayan ve rektörlüğü hedef alan haberler, paylaşımlar olduğu belirtildi.
Her iki binanında performans testleri ve değerlendirilmelerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, binaların depreme dayanıklı olup olmadığının belirlenmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Yapılacak raporlamadan sonra nihai karar noktasına gelineceği, bu konuda üniversite mensuplarının fikrinin rektörlük için çok önemli olduğu dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarının taşınmasıyla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rektörlük olarak görevimiz öncelikle mensuplarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İşi, sadece fakülteyi bir yerden başka yere fiziki olarak taşımaya indirgemek doğru ve şık bir yaklaşım değildir. Sonuçta insan hayatı, her şeyin üstündedir. Ülkemizin dört bir yanından üniversitemize eğitim için gelen evlatlarımızın hayatını tehlikeye atacak; bize, onları emanet eden ailelerimizin güvenlerini sarsacak bir duruma asla izin veremeyiz. Şu an için ortada herhangi bir taşınma söz konusu değildir. Bununla ilgili ortaya atılan tarihler de doğru değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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