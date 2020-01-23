DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor.

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor." dedi.

Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisar'da bu akşam meydana gelen depremin Soma- Kırkağaç Fayı ile Gelenbe Fay Zonu'nun kesim noktasında gerçekleştiğini söyledi.

Bu bölgede son zamanlarda küçük ölçeklerde çok sayıda deprem olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu deprem yıkıcı bir deprem niteliği taşımıyor çünkü bu bölgede yıkıcı depremin eşik değeri 6 olarak kabul ediliyor. Bazı binalarda hasar yaratmış olabilir. Deprem hemen Gelenbe Fay Zonu'nın ucunda gerçekleşti, dolayısıyla buna sıçrarsa yeni deprem fırtınası yaşanabilir."

Akhisar, Manisa, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:24 Kaynak: AA
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